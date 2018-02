PARA QUEM QUER PENSAR SOBRE TEATRO INFANTIL E CONHECER O QUE SE TEM FEITO NESSA ÁREA EM OUTRAS PARTES DO MUNDO, EIS A DICA DO ANO!!!

Paidéia realiza até segunda, 27 de setembro, o IV Festival lnternacional de Teatro para a Infância e Juventude com grupos da Alemanha, Áustria, Brasil, Canadá e Suíça. Sob o tema Uma Janela para a Utopia, esta edição ampliou as atrações e atividades para o público. Parte delas tem entrada franca e todos os espetáculos estão com ingressos a preços populares (R$ 7,00 e 14,00).

Para atender ainda melhor ao público, a programação do IV Festival acontece em dois locais: na sede da Cia Paidéia (Rua Darwin, 153, Alto da Boa Vista- teatro com 100 lugares) e no SESC Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro- Onde acontece a apresentação da peça SAPATOS DE AREIA, do grupo canadense Le Carrousel em um espaço para 180 pessoas).

Veja abaixo a programação completa do evento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os grupos convidados do Brasil são: Cia. Paidéia de Teatro, Cia. Jovem Paidéia de Teatro, Caixa de Imagens, Cia. do Tijolo, Cia. do Abração (Curitiba), Grupo Faz e Conta, Grupo Pasárgada, Lume Teatro (Campinas) e Tininha Calazans; da Alemanha: Figurentheater Margrit Gysin /Schnawwl (Suíça/Alemanha) e Schauburg Theater der Jungend ; da Áustria: Ortszeit ; do Canadá:Le Carrousel; e da Suíça:Figurentheater Margrit Gysin .

Entre os palestrantes convidados, estão: Ingrid Koudela (SãoPaulo), Andrea Gronemeyer (Alemanha), George Podt (Alemanha), Suzanne Lebeau (Canadá), María Inés Falconi (Argentina), entre outros.

Dia 24/09 – sexta-feira

10h – MIMI E BRUMM FAZEM UMA FESTA – Figurentheater Margrit Gysin (Suíça)

Teatro de manipulação, poucas palavras em alemão (a partir de 4 anos)

11h – COM O REI NA BARRIGA – Cia. Paidéia de Teatro (São Paulo)

Teatro (a partir de 6 anos)

14h30 – LENDAS DA NATUREZA – Grupo Faz e Conta

Contação de histórias (a partir de 3 anos)

16h às 17h30 – Oficina-Vitrine: Teatro para a Infância e Juventude em Diferentes Lugares do Mundo – com Peter Manscher – ASSITEJ Internacional (Dinamarca) e María Inés Falconi – ASSITEJ(Argentina).

16h30 – SAPATOS DE AREIA – Le Carrousel (Canadá)*

Teatro em espanhol (a partir de 4 anos)

18h às 20h – Oficina: Critério, Estética e Qualidade no Teatro Infanto-Juvenil

– Andrea Gronemeyer (Alemanha)

18h às 20h – Oficina: Vivência Teatral com os Grupos Convidados Vivência Teatral com os Grupos Convidados Vivência Teatral com os Grupos Convidados

20h30 – NA FLORESTA – Ortszeit (Áustria)

Teatro sem palavras (para todas as idades)

Dia 25/09 – sábado

10h – O LIVRO DE TODAS AS COISAS – Figurentheater Margrit Gysin /Schnawwl (Alemanha/Suíça)

Teatro de manipulação em alemão (a partir de 8 anos)

10h às 13h30 – Oficina: Encenação – María Inés Falconi e Carlos de Urquiza (Argentina)

15h – SAPATOS DE AREIA – Le Carrousel (Canadá)*

Teatro em espanhol (a partir de 4 anos)

16h30 –MESA DE REFLEXÃO: Conteúdos no teatro infanto-juvenil

Karen Acioli (Rio de Janeiro), George Podt (Alemanha), Suzanne Lebeau (Canadá). Mediação: Christine Röhrig

18h30 – NA FLORESTA – Ortszeit (Áustria)

Teatro sem palavras (para todas as idades)

20h – HONESTAMENTE – Cia. Jovem Paidéia de Teatro (São Paulo)

Teatro (a partir de 12 anos)

Dia 26/09 – domingo

10h às 12h– Oficina-Vitrine: Teatro para a Infância e Juventude em Diferentes Lugares do Mundo – com Andrea Gronemeyer – Schnawwl (Alemanha) e Carlos de Urquiza – Grupo Buenos Aires (Argentina).

11h – TERRA EM FLOR – Tininha Calazans (São Paulo)

Contação de histórias (a partir de 4 anos)

12h – Café Literário

Leitura dramática e debate com Suzanne Lebeau (Canadá)

14h – SAPATOS DE AREIA – Le Carrousel (Canadá)*

Teatro em espanhol (a partir de 4 anos)

15h30 – MIMI E BRUMM FAZEM UMA FESTA – Figurentheater Margrit Gysin (Suíça)

Teatro de manipulação em português (a partir de 4 anos)

16h30 – NEM DIA, NEM NOITE – Caixa de Imagens (São Paulo)

Espetáculo individual de 3 minutos (para todas as idades)

17h – MESA DE REFLEXÃO: Que teatro é necessário para a infância e a juventude?

Ingrid Koudela (São Paulo), María Inés Falconi (Argentina) e Peter Manscher (Dinamarca). Mediação: Márcia de Barros.

19h30 –UM BRINDE À OLGA BENÁRIO – Schauburg Theater der Jungend (Alemanha)

Teatro em alemão com legendas em português (a partir de 14 anos)

Dia 27/09 – segunda-feira

10h – UM BRINDE À OLGA BENÁRIO – Schauburg Theater der Jungend (Alemanha)

Teatro em alemão com legendas em português (a partir de 14 anos)

11h30 – MESA DE REFLEXÃO: Temas tabus no teatro para crianças e jovens

Bebê de Soares(Alemanha/Brasil), Amauri Falseti (São Paulo) e Andrea Gronemeyer (Alemanha) Mediação: Juliana Jardim

15h às 17h30 – Oficina-Vitrine: Teatro para a Infância e Juventude em Diferentes Lugares do Mundo com Schauburg Theater der Jungend (Alemanha), Le Carrousel (Canadá) e Ortszeit (Áustria)

18h às 20h – Oficina: Critério, Estética e Qualidade no Teatro Infanto-Juvenil

– Andrea Gronemeyer (Alemanha)

18h às 20h – Oficina: Vivência Teatral com os Grupos Convidados Vivência Teatral com os Grupos Convidados Vivência Teatral com os Grupos Convidados

20h – CONCERTO DE ISPINHO E FULÔ – Cia. do Tijolo (São Paulo)

Musical (a partir de 10 anos)

E mais: exposições, música ao vivo e cardápio especial no café-paidéia

Ingressos para espetáculos: R$ 14,00 e 7,00

Mesas, oficinas, eventos, espetáculo individual, exposições e café-literário: entrada franca

Para mais informações acesse o site: www.paideiabrasil.com.br

Paidéia Associação Cultural

Local: Pátio dos Coletores de Cultura

Rua Darwin, 153 – Santo Amaro.

(Ao lado do Boa Vista Shopping)

Para reservas, ligue: 11-5522-1283

*Apresentação no SESC Santo Amaro: Rua Amador Bueno, 505 – Santo Amaro.