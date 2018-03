Um nome promissor

Melancia e Coco Verde

Este espetáculo do Núcleo Girândola voltou ao cartaz em São Paulo. Estreou no ano passado. Agora cumpre temporada até 18 de abril no recém-reformado Teatro Cacilda Becker, na Lapa.

É uma produção bem modesta, mas a diretora e autora, Natália Grisi, demonstra grande potencial para crescer e dominar seu ofício. Vale a pena dar um crédito a ela e prestigiar o espetáculo, que retrata – com sinceridade, garra e graça – um pouco do universo adolescente, ou seja, temas como o primeiro amor, vergonha, medo, ansiedade, as diferenças entre meninos e meninas, a vida escolar, a hora do recreio, o dia do brinquedo e assim por diante.

Teatro Cacilda Becker. 195 lugares. Rua Tito, 295, Lapa, tel. 3864-4513. Sábados e domingos às 16 horas. Ingressos a R$ 10. Até 18/4