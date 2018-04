SESC SANTO ANDRÉ APRESENTA O INFANTIL ‘MARCELO MARMELO MARTELO’

DADA A LARGADA PARA 2011. o ano do teatro infantil já está começando… Ruth Rocha abre alas no Sesc Santo André. Vejam abaixo o release:

O SESC Santo André traz durante o mês de janeiro, o espetáculo infantil Marcelo Marmelo Martelo, inspirado na obra de Ruth Rocha e encenado pela Companhia Azul-Celeste. Com a primeira apresentação marcada para o dia 9, domingo, às 15h, a peça segue sempre aos domingos e no mesmo horário até 6 de fevereiro.

Para entender o mundo à sua volta, Marcelo faz mil perguntas sobre todas as coisas. Um dia, ele resolve questionar por que as coisas têm os nomes que têm. Ele pergunta aos pais por que ele se chama Marcelo e não marmelo ou martelo. E por que a bola não chama bolo. Sem respostas que satisfaçam sua aguçada curiosidade e inconformado, Marcelo causa grande confusão criando sua própria linguagem: o leite vira ´suco de vaca´, a casa é a ´moradeira´ e o cachorro Godofredo passa a ser ´Latildo´. Assim, Marcelo adota um vocabulário próprio, propondo um mundo com diferentes significados.

A Companhia Azul-Celeste foi fundada em março de 1989 pelos atores Jorge Vermelho e Cássio Ibrahim, no interior do Estado de São Paulo. Os dois queriam criar um grupo que pudesse servir de instrumento para a pesquisa das linguagens cênicas e suas possibilidades. A partir desse encontro, profissionais foram incorporados à equipe, dando início a um trabalho investigativo acerca das diferentes etapas da criação. A Companhia já participou de inúmeros festivais nacionais e internacionais, obtendo até o momento, mais de 250 prêmios de teatro.

SERVIÇO

Marcelo Marmelo Martelo

De 9 de janeiro a 6 de fevereiro. Domingos, às 15h.

Duração: 70 minutos.

Classificação indicativa: LIVRE.

Local: No Teatro (302 lugares)

Ingressos: R$ 3,00 (inteira); R$ 2,00 (usuário matriculado no SESC e dependentes, +60 anos, estudantes e professores da rede pública de ensino). R$ 1,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado no SESC e dependentes).

SESC Santo André

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar

Telefone para informações/publicação: (11) 4469-1200

Acesso para deficientes físicos

Estacionamento no próprio SESC: R$ 2,00 a primeira hora e R$ 1,00 cada hora adicional (desconto de 50% para matriculados)