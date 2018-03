Quem conta um conto…

Quer aprender a contar histórias? Sim, essa é uma arte que precisa de talento e de técnica. E o Brasil tem cada vez mais artistas dedicados à nobre missão. Pois aqui vai uma dica. Começa dia 16 e vai até junho um curso de Narração de Histórias, coordenado pela premiada atriz e diretora Simone Grande, do grupo Meninas do Conto.

Na equipe de mestres, há nomes quentíssimos como Ana Luísa Lacombe (duas vezes vencedora do prêmio APCA) e Renata Flaiban. Dou meu aval de que será um curso nota dez.

Haverá módulo básico e módulo avançado, para quem já conhece um pouco da arte. O curso, que compreende noções de expressão corporal e vocal, repertório e técnicas narrativas, será no Galpão das Meninas do Conto, na Rua Scipião, 132, na Lapa, em São Paulo, tels. 3868-4598 e 3672-8206. Os preços são R$ 200 (básico) e R$ 320 (avançado), mensais. Para se inscrever, mande email para meninasdoconto@uol.com.br

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.