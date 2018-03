Papo rápido com Mariana Lima

Ela está brilhando no elenco de A Mulher Que Matou os Peixes e Outros Bichos, em cartaz no Sesc Paulista, baseado em livro de Clarice Lispector. Vejam o papo rápido que tive com a atriz Mariana Lima, por email. E, abaixo, um vídeo do youtube com cena do musical infantil.

1) Qual a frase da peça que você mais gosta de dizer?

Mariana Lima: Eu gosto de dizer, “se você gosta de pintar, escrever, compor, atuar, faça, porque quando a gente faz o que gosta, a gente fica com o coração quente e não se sente só”.

2) Por que os contos de Clarice para criança atraíram o grupo a montar este espetáculo?

Mariana Lima: Porque nós já tínhamos um interesse na Clarice, ela nos inspira e fizemos uma residência artística com muitos atores aqui no Rio e usávamos só textos dela , adultos e infantis e foi maravilhoso. Muitas idéias, inspirações e delírios cênicos a partir de seus textos.

3) Como tem sido a participação interativa das crianças?

Mariana Lima: A participação é boa, na maioria das vezes, e outras invasiva. Mas no nosso caso é difícil dosar, porque as estimulamos muito. Tem crianças que ficam hiper estimuladas e sem um filtro do lado pra dizer: “Olha, agora é pra ouvir, ficar quieto.”