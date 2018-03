Os três melhores do fim de semana

Pais e filhos, como hoje é sexta-feira, aqui vão minhas dicas dos três melhores espetáculos para crianças em cartaz neste fim de semana em São Paulo. E viva o teatro infantil!



A MULHER QUE MATOU OS PEIXES… E OUTROS BICHOS. O espetáculo veio do Rio e é uma delícia inclusive para adultos. Tudo se passa como se fosse uma verdadeira festa dentro do quarto de uma criança. Muita música, brincadeiras de todos os tipos, verdadeiro alto astral. E o tema da morte é tratado com a maior delicadeza. Ah, quase me esqueço de dizer: tudo baseado em contos infantis da grande Clarice Lispector. No Sesc Avenida Paulista. Auditório. Av. Paulista, 119, tel. 3179-3700. Sábado e domingo, 16 horas. R$ 12. Compre com antecedência em qualquer unidade do Sesc, pois tem lotado.

O ILHA DO TESOURO. Este espetáculo até já virou cult no calendário vespertino paulistano. A história dos piratas começa e acaba em ambiente fechado, mas tem muitas partes ao ar livre, num espaço lúdico maravilhoso, com labirintos, túneis e escorregadores. Tudo é feito em duplas (uma criança mais um adulto). E todos se divertem junto, com direito a um final emocionante. No Teatro do Centro da Terra. Rua Piracuama, 19, Sumaré, tel. 3675-1595. Sábado às 15 horas. Domingo não tem. R$ 60 para cada dupla. Ah, levem lanternas!

TRUKS, A BRUXINHA. A premiadíssima Cia. Truks está completando 20 anos de atuação com uma feliz mostra de seu repertório. É um dos melhores grupos do Brasil de teatro de animação. Todos vão se encantar com essa bruxinha. Corra. Só neste fim de semana, depois a peça muda… Na Funarte. Alameda Nothmann, 1.058, Campos Elíseos, tel. 3662-5177. Sábado (dia 6) e domingo (dia 7), às 16 horas. Grátis!!!