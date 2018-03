OS MELHORES DO RIO EM 2009

Não acompanho, pena, o que é feito no Rio de teatro para crianças. Vejo só o que vem para cá, a São Paulo. Gostaria de poder fazer mais essa “ponte aérea”. Em todo caso, conto a todos que nesta próxima segunda, dia 29, ocorre por lá a quarta edição do Prêmio Zilka Sallaberry de Teatro Infantil (iniciativa do CEPETIN – Centro de Pesquisa e Estudo do Teatro Infantil), sob o patrocínio da OI.

É a única premiação dedicada aos melhores do teatro infantil no Rio. Neste ano, vejam que maravilha, a homenageada é Tatiana Belinky, uma das mais importantes escritoras infanto-juvenis contemporâneas.

Veja abaixo a lista completa de indicados:

MELHOR ESPETÁCULO

1 O Cano

2 A Mulher que Matou os Peixes e Outros Bichos

3 Ogroleto

4 O Milagre do Santinho Desconfiado



Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MELHOR TEXTO

1 Grupo Udigrudi – O Cano

2 Karen Acioly – Fedegunda

3 Marília Gama Monteiro – O Milagre do Santinho Desconfiado

4 Marcio Libar – Triciclo

MELHOR DIREÇÃO

1 Leo Sykes – O Cano

2 Cristina Moura – A Mulher que Matou os Peixes e Outros Bichos

3 Karen Acioly – Ogroleto

4 Lucia Coelho – O Milagre do Santinho Desconfiado

MELHOR ATRIZ

1 Brunella Provvidente -Quixotesca e Pançuda

2 Laila Zaid – O Segredo de Cocachim

3 Carolina Kasting – Ogroleto

4 Isabel Francisco – O Planeta Lilás

MELHOR ATOR

1 Christian Coelho – O Cavalinho Azul

2 Maurício Grecco – Ogroleto

3 Fabiano Freitas, Martin Lima e Ricardo Gadelha – Triciclo

4 Marcelo Dias – O Milagre do Santinho Desconfiado

MELHOR MÚSICA

1 GRUPO Udigrudi – O Cano

2 Lucas Marcier – A Mulher que Matou os Peixes e Outros Bichos

3 Martin Lima – Triciclo

4 Marcelo Alonso Neves – O Milagre do Santinho Desconfiado

MELHOR CENÁRIO

1 Luciano Porto e GRUPO Udigrudi – O Cano

2 Mari Stockler – A Mulher que Matou os Peixes e Outros Bichos

3 Ney Madeira – Como Nascem as Estrelas

4 Derô Martín, Maíra Knox, Mauricio Grecco e Karen Acioly – Ogroleto

MELHOR FIGURINO

1 Célia Bispo – Através do Espelho o que Alice Encontrou Lá

2 Alexandre Colla – Lampiãozinho e Maria Bonitinha

3 Fernanda Sabino, Henrique Gonçalves e Karlla de Luca – A Lenda do Príncipe que Tinha Rosto

4 Ney Madeira – Como Nascem as Estrelas

MELHOR ILUMINAÇÃO

1 Jorginho de Carvalho – A Lenda do Príncipe que Tinha Rosto

2 Jorginho de Carvalho – Ogroleto

3 Jorginho de Carvalho – O Milagre do Santinho Desconfiado

4 Aurélio de Simone – Como Nascem as Estrelas

PRÊMIO ESPECIAL

Grupo Udigrudi em O Cano pela pesquisa de linguagem.