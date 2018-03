Karen Acioly lança Catálogo do Teatro Infantil, parte 1

Sabe quem vai estar aqui em São Paulo amanhã, sexta, dia 19? A carioca Karen Acioly, que vem para lançar um livro, um projeto pioneiro, o I Catálogo Livre do Teatro Infantil, da editora Aeroplano, em parceria com a Funarte. Dei já uma primeira olhada no caprichado volume e recomendo a leitura.

Karen é devota do teatro para crianças. Criou, no Rio, o I Centro de Referência do Teatro Infantil e também o Festival Internacional Internacional Intercâmbio de Linguagens (o FIL), já em sua sétima edição. É autora de mais de 25 textos de teatro para crianças.

O catálogo que ela lança agora traz reproduções de debates organizados no Rio, com depoimentos de muita gente boa que se dedica a esta arte, como Flávio de Souza, Hélio Ziskind, João Falcão, Vladimir Capella, Ilo Krugli, Sura Berditchevsky e muito mais.

O lançamento está marcado para as 18h30, de sexta, 19 de março, no Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista, 149. Dia 20 vai ser no Rio. Prestigiem.