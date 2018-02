FEMSA MARCA MAIS UM GOLAÇO NO TEATRO PARA CRIANÇAS E JOVENS!!

A empresa Coca-Cola Femsa promove Mostra Femsa de Teatro Infantil e Jovem, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Espetáculos infantis e jovens indicados pelo júri do Prêmio Femsa de Teatro durante 2010 farão apresentações gratuitas ao público em teatros distritais e CEUS de São Paulo. As apresentações acontecerão nos teatros distritais Arthur Azevedo, Cacilda Becker, João Caetano e em teatros dos CEUS Alvarenga, Feitiço da Vila e Cidade Dutra.

Programação:

PARAPAPÁ! CIRCO MUSICAL

Parlapatões. Texto e roteiro: Hugo Possolo. Dir.: Hugo Possolo e Henrique Stroeter. Dir. musical e arranjos: Alexandre Daloia. Com Raul Barretto, Henrique Stroeter, Fabek Capreri e outros. Banda Paralela: Alexandre Daloia, Denilson Martins, Marcio Forte e outros. 60 min. +3 anos.

Menino pobre do interior não tem dinheiro para ir ao circo. Não se sabe se é sua imaginação ou realidade, mas ele vê seus brinquedos se transformarem em números circenses. Nessa experiência entre sonho e vida real, o garoto ajuda o Palhaço a conquistar a Trapezista.

Teatro João Caetano. Dia 1º, 21h. Dia 2, 15h e 17h30. Grátis

O BOBO DO REI

Cia. Vagalum Tum Tum. Texto e dir.: Ângelo Brandini. Com Davi Taiu, Tereza Gontijo, Anderson Spada e outros. Dir. musical: Fernando Escrich. 60 min. +6 anos.

Livremente inspirado em Rei Lear, de William Shakespeare, o espetáculo conta a história de um rei idoso que decide dividir seu reino entre as três filhas, duas falsas e uma franca, usando como critério as declarações de amor feitas por elas ao pai.

Teatro Cacilda Becker. Dias 9 e 10, 16h. Grátis/ CEU Feitiço da Vila. Dia 7, 10h e 14h (sessões fechadas para as escolas do entorno).



AS AVENTURAS DE PEPINO

Cia. Rodamoinho. Dir.: Ednaldo Freire. Dir. musical: Fabiano Assis. Com Fabiano Assis e Renata Flaiban Zanete. 55 min. +4 anos.

Para poderem dormir sossegados, rapaz e sua mãe tocam, durante todas as noites, sanfona e bandolim napolitano para espantar os bichos. Um dia, ele decide sair de casa, e tem de enfrentar vários desafios, como o da menina chorona.

Teatro João Caetano. Dia 5, 10h e 15h. Grátis/ CEU Alvarenga. Dia 6, 10h e 15h (sessões fechadas para as escolas do entorno).



RABISCO – UM CACHORRO QUASE PERFEITO

Maracujá Laboratório de Artes e Pia Fraus. Concepção e Dir.: Sidnei Caria. Texto: Michele Iacocca. Com Sidnei Caria, Lucas Luciano, Camila Ivo e Eder dos Anjos. 50 min. + 4 anos.

Baseado no livro homônimo e sem palavras do autor Michele Iacocca, o espetáculo conta a história de Rabisco, um cãozinho desenhado por um menino, que ganha vida e sai do papel para enfrentar diversos desafios em busca de aceitação, já que seu criador não o acha tão bonito como gostaria.

Teatro Arthur Azevedo. Dia 7, 10h e 15h. Grátis

AMAZÔNIA ADENTRO

Cia Conto em Cantos. Direção e Dramaturgia: Solange Dias. Com Juliana Offenbecker e Priscila Harder

Na peça, Barbra e Sirona são vizinhas ribeirinhas no Amazonas. Sozinhas numa canoa desejam chegar a Parintins e participar da “Festa do Boi”. Nesta viagem percorrem uma trajetória mítica que envolve universos humanos e amazônicos, resgatando lendas, tradições, músicas, superstições e encantamentos do povo ribeirinho.

CEU Cidade Dutra. Dia 8, 10h e 14h (sessões fechadas para as escolas do entorno). Teatro Arthur Azevedo. Dia 12, 10h, 15h e 17h30. Grátis



Os Endereços:

Teatro João Caetano Rua Borges Lagoa, 650, Vila Clementino, Zona Sul. Tel. 5573-3774

Teatro Cacilda Becker Rua Tito, 295, Lapa, Zona Oeste. Tel. 3864-4513

Teatro Arthur Azevedo Av. Paes de Barros, 955, Mooca, Zona Leste. Tel. 2605-8007

CEU Alvarenga Estrada do Alvarenga, 3.752 – Balneário São Francisco

CEU Feitiço da Vila Rua Feitiço da Vila, s/nº

CEU Cidade Dutra Endereço: Avenida Interlagos, s nº – Cidade Dutra