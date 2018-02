ENCONTRO NO ALFA: PRESTIGIEM!!!!

Logo, logo, começa o 2º Encontro de Teatro Infantil do Teatro Alfa. Incrível como o Alfa virou referência nesse setor. Sua aconchegante Sala B está sempre com bom público. A programação mantém uma média boa de espetáculos bons, mas é normal que nem tudo seja 100%. Qualquer curadoria tem acertos e erros. O que importa é que o público aprendeu a chegar lá e virou cativo dos espetáculos do Alfa.

Paula Zurawski, a organizadora, me avisa que vai começar o 2° Encontro. Será entre os dias 14 e 17 deste mês de setembro e as inscrições para as oficinas e debates estão abertas no site www.teatroalfa.com.br/encontro2. É grátis.

O evento pretende “refletir e discutir sobre o teatro que se faz para as crianças hoje, reunindo em suas atividades artistas, educadores, pais e interessados em teatro, com oficinas, mesas de debates e apresentações de espetáculos, seguidas de conversas com o público”. Tudo grátis, repito.

Por exemplo, no dia 15, haverá uma oficina de dramaturgia para teatro infantil, a cargo de Marcelo Romagnoli, da Banda Mirim (Espoleta, Felizardo, Sapecado), e uma mesa de debates sobre crítica, com Ilka Maria Zanotto, Luiz Fukushiro e Marcelo Coelho, com a Paula como mediadora. No final, todos poderão ver o espetáculo O Bobo do Rei, da Cia. Vagalum Tum Tum e direção de Ângelo Brandini. Bom, é só o primeiro dia. Já é um belo começo, não acham? Vejam a programação completa no site que citei acima.

Boa sorte, Paula, e parabéns por mais essa iniciativa com o Alfa.