O CENTRO DE ESTUDOS E PRÁTICAS DO TEATRO DE ANIMAÇÃO, com PATROCÍNIO do PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO AO TEATRO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONVIDA PARA A REABERTURA DE SUA PROGRAMAÇÃO, COM A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO

ZÔO-ILÓGICO da CIA. TRUKS – SP

domingo, DIA 31 DE OUTUBRO DE 2010, às 11h00

BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO –

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RUA GENERAL JARDIM, 485 – SANTA CECÍLIA – SP

ENTRADA FRANCA!