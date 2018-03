Craques da trilha

100 + Nem Menos

Outra boa peça que voltou ao cartaz este ano, depois das temporadas de 2009, foi esta 100 + Nem Menos, da Cia. Noz de Teatro. É muito curioso ir com toda a família, porque cada um vai ‘viajar’ num aspecto do espetáculo.

Não há texto. Só dança e animação. “Só” não é bem o jeito de dizer, pois já é muito. Entreter as crianças sem texto é missão hercúlea no teatro, mas muito louvável. As coreografias são pensadas muito criativamente para atrair até bebês, com um jogo de cores e repetições de gestos que faz todo sentido.

A trilha sonora é uma atração à parte. Ela dialoga com tudo, ela constrói as cenas, ela comenta os gestos, ela conduz o espetáculo. Também tem elementos repetitivos musicais, para ficar na memória das crianças. Os autores são dois craquíssimos das trilhas sonoras de teatro, Daniel Maia e Dr. Morris. Juntos, assinam um trabalho realmente “biscoito fino”, com todo cuidado e atenção que o público merece.

Teatro Alfa. Sala B. 200 lugares. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, perto da Ponte Transamérica, tel. 5693-4000. Sábados e domingos, 16 horas. Ingressos a R$ 24. Até 18/4