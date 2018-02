CLARICE LISPECTOR PARA CRIANÇAS

Acabo de receber esta bela notícia, uma delícia para quem, como eu, ama a obra de Clarice Lispector. A editora Rocco, em parceria com as livrarias Saraiva e Da Vila, promove, a partir deste fim de semana, uma série de contações de histórias do livro O mistério do coelho pensante, obra de estreia de Clarice Lispector na literatura infanto-juvenil. No Rio de Janeiro, os eventos começam neste sábado, 2 de outubro, na Saraiva do Shopping Rio Sul, e domingo, dia 3, na loja do New York City Center, na Barra da Tijuca, sempre às 16h, com o grupo Arte e Manha. Na próxima semana, as contações continuam no sábado, 10 de outubro, na Saraiva do Norte Shopping; e no domingo, 11, véspera do Dia das Crianças, também às 16h, no Botafogo Praia Shopping. A entrada é gratuita.

Em São Paulo, a contadora Leila Terra apresenta O mistério do coelho pensante na Saraiva do Morumbi Shopping no dia 9, sábado, às 15h; e também no Dia das Crianças, 12 de outubro, às 14h, na Saraiva do Center Norte. Já a contadora Zenaide Paludo se apresenta, sempre às 16h, na Livraria da Vila filial Fradique Coutinho no próximo domingo, 3 de outubro; e no dia 14, quinta-feira, na loja da Moema.

SERVIÇO:

Rio de Janeiro

2/10 (sábado) 16h – Saraiva Rio Sul (Av. Lauro Muller, 116, loja 301, Botafogo)

3/10 (domingo) 16h – Saraiva NYCC (Av. das Américas, 5000, térreo, Barra da Tijuca)

9/10 (sábado) 16h – Saraiva Norte Shopping (Av. Dom Helder Câmara, 5080, Cachambi)

10/10 (domingo) 16h – Saraiva Botafogo Praia Shopping (Praia de Botafogo, 400)

São Paulo

3/10 (domingo) 16h – Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915, Pinheiros)

9/10 (sábado) 15h – Saraiva Morumbi Shopping (Av. Roque Petroni Jr, 1.089, Morumbi)

12/10 (terça-feira) 14h – Saraiva Center Norte (Travessa Casalbuono, 120, loja 414, Vila Guilherme)

14/10 (quinta-feira) 16h – Livraria da Vila (Av. Moema, 493)

ENTRADA GRATUITA