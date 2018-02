CELELÊ E AMIGOS: UM SHOW INFANTIL!

A artista Celise Melo (Celelê) é filha do Produtor musical Flavio Ferreira de Melo (já falecido), da antiga Gravadora Continental. Celise é compositora, cantora, atriz, professora de música, musicoterapeuta e trabalha com crianças desde seus 12 anos de idade e é sucesso de público e crítica a muitos anos. O Show infantil Educativo “Cantando Histórias com Celelê e Amigos” com a dupla “Celelê e Talili”, fará o Lançamento do Cd “Cante O Ano Todo”(Celelê Records – Distribuição Tratore), nos dias 23 , 24 e 30 de outubro no Teatro “Cacilda Becker” com o Apoio Cultural da Prefeitura de São Paulo – Cultura – DEC.

Sobre o novo disco, escreveu o jornalista Okky de Souza, da revista Veja: “A melhor notícia do ano para quem tem crianças, ou lida com elas profissionalmente, é que Celise Melo está lançando um novo CD ”Cante o Ano Todo”. A cantora paulista, compositora, atriz, musicoterapeuta e professora de música que há duas décadas encanta a garotada de 1 a 8 anos com um show eletrizante e sempre lotado, sob o nome artístico de “Celelê”, agora se apresenta como “Celelê e Amigos”. Sou testemunha de que ela conquista as crianças à primeira audição. Resgata os bons tempos da música infantil, ou seja, mostra os caminhos do mundo com poesia, carinho e sem chateações. Deve-se aprender o a-e-i-o-u? Lá tem. Ensinar a dizer bom dia, boa tarde e boa noite? Lá tem. Tem também a vovó, o saci e o caipira, mas esqueça Monteiro Lobato: ninguém fala desses personagens hoje com a levada moderna de Celelê. E tem um belíssimo rock falando do Dia do Papai. Como resistir à minha filha cantando essa música no meu ouvido? Tudo é embalado por um som vibrante, já que Celelê é também ótima instrumentista. O resultado é o imaginário infantil tradicional adequado aos ouvidos de hoje. Não ouço coisa melhor em matéria de música brasileira para crianças desde que… eu era criança. E olha que isso faz tempo.Adorei, Celise! Tenho certeza de que você ajuda a fazer de meus filhos, e das crianças do Brasil, pessoas melhores.” Okky de Souza

“CANTANDO HiSTÓRIAS COM CELELÊ E AMIGOS”

Dias 23, 24 e 30 de Outubro – sábados e domingos as 16 horas – Lançamento Oficial do Cd “Cante o Ano Todo” – Celelê e Amigos (Celelê Records – Distribuição Tratore)

Local : Teatro Cacilda Becker – Rua Tito 295 – Vila Romana – Lapa S.P – (11) 3864-4513

Ingresso R$ 10,00 – Meia Entrada R$ 5,00 = Promoção Ingresso inteiro + Cd = R$ 25,00

Contato:(11) 3898-2007 / 9900-6345 – Novo Site: www.celeleeamigos.com.br

Duração: Nova Versão = 70 min.

Faixa Etária: 1 a 8 anos

Roteiro,Textos e Personagens: Celise Melo

Direção Geral: Celise Melo

