BANDA MIRIM VEM AÍ! PREPAREM-SE…

Gente, olha outra bela notícia: A Banda Mirim (Sapecado, Espoleta, Felizardo) vem aí com mais um espetáculo, desta vez dirigido pela Claudia Missura, que costuma ser a atriz principal de todas as montagens. O nome da peça, de novo escrita pelo premiado dramaturgo Marcelo Romagnoli, é A CRIANÇA MAIS VELHA DO MUNDO.

A estreia é 9 de outubro no Teatro Alfa. Como aperitivo, pra gente ir ficando com água na boca, vejam como eles definem o espetáculo:

“Um dia todo mundo vai ficar velho, não adianta reclamar. Tem quem nasce velho. Tem quem é velho desde sempre. Tem quem faz de tudo pra não envelhecer. Mas será que existe tempo sem memória? Será que sem lembrança todo mundo é eternamente bebê? E será que o tempo pode girar em todos os sentidos? Nossa peça é assim: A história de uma velha que descobre o tempo. Sem deixar de ser criança.”

