Sete ideias para comemorar o Dia Mundial do Livro

O dia 23 de abril é repleto de significado para amantes da leitura. É a data de aniversário da morte de William Shakespeare e de Miguel de Cervantes, dois gigantes da literatura universal. Nada mais justo que ela fosse escolhida pela Unesco como o Dia Mundial do Livro. Neste domingo (23), leitores ao redor do mundo celebrarão mais uma vez a data. O post desta semana traz uma lista de ideias para quem quer participar da comemoração.

1. Saia de casa

Neste domingo, a Amazon organizará um evento para reunir leitores no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A programação inclui trocas de livros, atividades para crianças e encontros com autores premiados. Em Fortaleza, domingo é o último dia da Bienal Internacional do Livro do Ceará, que reúne dezenas de convidados nacionais e internacionais. Mesmo se não houver nenhum grande evento em sua cidade, por que não aproveitar a data para visitar uma biblioteca ou livraria?

2. Acompanhe a maratona de Dom Quixote

Uma das maiores tradições do Dia Mundial do Livro é a maratona de leitura de Dom Quixote no Círculo de Belas Artes de Madri. Durante 48 horas, a obra-prima de Miguel de Cervantes é lida em voz alta do começo ao fim, sem interrupções, num evento que é transmitido para o mundo inteiro. Neste ano, a leitura começará às 13h da sexta-feira (21) e terminará às 9h do domingo (23), no horário de Brasília. Escutar a leitura completa é uma tarefa para poucos (e heroicos!) leitores, mas acompanhá-la por pelo menos alguns minutos já pode ser uma experiência enriquecedora. A transmissão ao vivo pelo YouTube pode ser acompanhada abaixo:

3. Junte-se a um clube do livro

Ler Dom Quixote do começo ao fim em 48 horas pode ser um excesso, mas nada impede leitores de criar seus próprios desafios de leitura para celebrar o Dia Mundial do Livro. Juntar-se a um clube do livro, presencial ou online, pode ser uma ótima maneira de estabelecer metas de leitura, descobrir novos livros e conversar sobre o assunto, além de servir como incentivo para ler mais.

4. Conecte-se com outros leitores

Quem disse que a leitura precisa ser uma experiência solitária? Redes sociais como o Goodreads e a brasileira Skoob permitem que usuários compartilhem seus hábitos de leitura em seus perfis, façam resenhas de seus livros favoritos e se conectem com outros leitores. Se você ainda não tem um perfil, ou se não o atualiza faz tempo, domingo é um belo dia para se unir a uma dessas comunidades de leitores.

5. Aproveite as promoções

O Dia Mundial do Livro costuma inspirar livrarias físicas e online a oferecer bons descontos a seus clientes. Vale a pena conferir o site de sua livraria preferida e checar se há promoções especiais para este fim de semana. É uma boa chance de presentear alguém com um bom livro—ou aumentar sua coleção.

6. Doe livros

Sua estante está apertada demais para receber novos títulos? O Dia Mundial do Livro também é uma boa desculpa para fazer doações e ajudar a espalhar o hábito da leitura. Uma dica é aderir ao projeto Esqueça um Livro, que incentiva seus participantes a abandonar livros em lugares onde eles possam ser encontrados por novos leitores.

7. Desconecte-se e leia um pouquinho

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a falta de tempo é o principal motivo citado por brasileiros que não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. Na mesma pesquisa, os entrevistados citam a televisão e a internet como as atividades às quais dedicam a maior parte de seu tempo livre. A tentação das distrações digitais é inegável, mas a ocasião merece um esforço. No Dia Mundial do Livro, tente se desconectar um pouquinho. Experimente dedicar mais tempo aos livros, mesmo que ainda não tenha esse hábito. A leitura é uma atividade apaixonante. Até quem começa com alguns minutinhos no fim de semana pode acabar se tornando um leitor voraz, desses que passam dois dias inteiros lendo Dom Quixote.

