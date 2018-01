Zoológico de São Paulo terá anfiteatro em março

O Zoológico de São Paulo se prepara para a abrir um anfiteatro. Próximo aos rinocerontes e aos elefantes, o local se chamará “Arena Cultural” e terá espaço para aproximadamente 300 pessoas. O patrocínio é da Nestlé, que pagou a construção (o valor não foi revelado). Segundo o Zoo, a proposta para a arena é ter uma programação cultural e atrações didáticas com animais– a exemplo do que acontece em parques como a Universal e o Disney’s Hollywood Studios, em Orlando, nos Estados Unidos.

O palco do anfiteatro terá também apresentações musicais e outras atividades, como oficinas de arte. A previsão para inauguração é agora em março – no dia 16, o Zoológico completará 55 anos. Por enquanto, os visitantes só conseguem ver a área por fora. Depois da inauguração, quem estiver no parque não pagará nada a mais para assistir às apresentações.



Segundo o diretor de relações com o mercado do Zoo, Roberto Nappo, a área da futura arena era antes um playground muito pouco utilizado. No local, eram feitas apresentações de fantoches, que atraiam bastante a atenção dos pequenos. “Foi daí que veio o pontapé inicial para o projeto, diz ele. “O Zoo de São Paulo tem uma mídia espontânea muito grande. Logo, todos vão saber do novo espaço.”

As obras do futuro anfiteatro estão em fase final. Ainda é preciso instalar a parte elétrica e o sistema de áudio. No fundo do palco existem camarins que ainda não foram finalizados. O Curiocidade foi conferir em primeira mão como estão as obras. Veja as fotos do novo anfiteatro do Zoológico de São Paulo antes da abertura:

(Com colaboração e fotos de Juliana Tamdjian)