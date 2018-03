Valentina Caran vende agora shows de banda sertaneja

Rainha da Paulista, dama do mercado imobiliário, rainha dos imóveis. São muitos os títulos atribuídos à corretora Valentina Caran. “Sou uma workaholic, sempre trabalho até a meia-noite”, afirma. “Mas meus clientes apenas funcionam em horário comercial.” Para ocupar esse, digamos, tempo livre, Valentina decidiu trabalhar em outro ramo: tornou-se produtora musical.

A VC Produções existe há uma década. “Começamos vendendo shows, mas agora também empresariamos artistas”, afirma Valentina. A banda empresariada pela corretora de imóveis é a SP Gaitta. Os cinco membros da banda sertaneja – Jerry, Ronny, Paulinho, Cléber e Serginho – conheceram Valentina Caran em 2007. Com sua orientação, gravaram os dois primeiros álbuns e um DVD ao vivo.

No meio artístico, os acontecimentos são mais imprevisíveis do que no mercado imobiliário. “Já tive problemas com músicos que não apareceram para se apresentar”, conta Valentina. Mas a vida de produtora rendeu frutos ao trabalho de corretora. Com a venda de shows, prefeitos de cidades interioranas e apresentadores de televisão passaram a procurar o escritório de Valentina Caran para negociar seus imóveis. “Acabei agregando as duas atividades.”, diz.

Já passaram pela produtora artistas como Beth Guzzo, Willian e Renan, Matheus Minas e Alex e Rodrigo. Agora, a corretora empresaria apenas SP Gaitta, já que não tem tempo para dar atenção a mais clientes. “Gosto tanto do meio artístico que largaria meu escritório para trabalhar apenas com isso”, brinca. “Só não largo, porque meus clientes morreriam de susto.”

(Com colaboração de Míriam Castro e fotos de divulgação)