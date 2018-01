Vai um cachorro-quente com gafanhotos fritos?

No próximo domingo, uma nuvem de gafanhotos irá pousar na Feirinha Gastronômica da Vila Madalena. Os chapolines são pequenos gafanhotos fritos, quitute tradicional no México. Eles serão o acompanhamento do cachorro-quente servido pela chef Priscila Moretto, 34 anos, dona do restaurante Tangerine Cozinha Original, que fica na Vila Romana. Os insetos vieram na mala de uma recente viagem a Oaxaca, a 462 km da Cidade do México. Priscila trouxe grandes porções de gafanhotos em dois tamanhos (pequenos e grandes). “Lá, eles são aperitivos muito comuns, juntamente com algumas espécies de formigas e os ‘guzanos’, larvas que aparecem na agave, planta da tequila”, explica.“Eu os servi os chapolines uma vez no restaurante e poucas pessoas tiveram a coragem de comer”.

O cachorro-quente de Priscila terá queijo cheddar cremoso, guacamole, salsa picante, nachos e salsicha. Os gafanhotos fritos são opcionais. O restaurante Tangerine abre aos finais de semana (nos demais dias, Priscila trabalha como produtora de TV) e apenas mediante reservas. No dia de Feirinha Gastronômica não é preciso reservar nada. O sanduíche custa R$10 ou R$15 com os chapolines. Para uma das organizadoras da feirinha, Daniela Narciso, 41 anos, a presença de comidinhas exóticas serve para quebrar preconceitos. “O gafanhoto nada mais é do que um camarão do ar”, compara. “Será o charme do hot dog”.

Serviço:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Feirinha Gastronômica, Rua Girassol, 309, Vila Madalena, domingo, das 12h às 19h.

Restaurante Tangerine Cozinha Original – Praça Jesuíno Bandeira, 97, Vila Romana, 7765-4073 (só mediante reserva)

(Com colaboração de Juliana Tamdjian e foto Clayton de Souza/Estadão)