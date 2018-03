Uma máquina para ser usada depois das refeições

Sempre achei que deveria ser obrigatório a instalação de máquinas de fio-dental nos banheiros dos restaurantes. Mas descobri numa visita ao restaurante Manish, no Itaim-Bibi, uma solução ainda melhor: uma maquineta que vende mini escovas dentais por R$ 2, com direito a um pequeno tubo com pasta suficiente para cinco escovações (a foto abaixo foi tirada com meu celular).

Há ainda a máquina de vender spray bucal, também por R$ 2. O cliente deve inserir (aí vem a parte difícil da história) duas moedas de R$ 1, pois o aparelho não aceita outros valores. A caixinha que traz a escova pode ser utilizada como cabo. O primeiro a instalar a máquina foi o Bar do Celso, na Vila Olímpia, em março. Cerca de 130 lanchonetes e restaurantes da cidade já contam com o serviço. Alguns hospitais também instalaram máquinas nos banheiros de suas unidades de pronto-socorro. A máquina e os produtos são importados da Espanha pela empresa Wesco. Para instalar uma máquina, o estabelecimento não paga nada. Mas o dinheiro arrecadado fica todo para a Wesco.

(Com colaboração de Karina Trevizan)