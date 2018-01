Um olhar jornalístico nas festinhas infantis

Foto de festinha de criança é tudo igual? Depois de mostrar que fotos de casamentos poderiam ser diferentes e divertidas, a fotógrafa paulistana Mari Winter, 36 anos, resolveu investir nesse novo mercado – e está agrando papais e mamães descolados. Formada em Publicidade, ela atua na área há um ano. “Como crianças são muito espontâneas, não é fácil adivinhar o que elas irão fazer no momento seguinte”, explica a dificuldade do trabalho. Para conseguir as melhores poses, ela faz questão de conhecer os aniversariantes e saber de seus gostos. “Até brinco com eles para que o trabalho saia mais natural na hora da festa”, diz Mari. “Assim não fica aquele astral muito posado e pouco criativo”. Mari fotografa em média quatro eventos por semana entre festas, casamentos e encontros corporativos. O valor do serviço, com o álbum incluso, varia entre R$700 e R$1200. Para eventos maiores, ela leva uma equipe com mais dois colaboradores “Com o olhar parecido com o meu”, avisa.

Confira algumas fotos:





Serviço:

Mari Winter Photograph: 3062-5586/7738-1301