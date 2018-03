Um dia inteiro só comendo cheeseburguer

Faltam cinco dias para o Cheeseburger Day, dia em que é proibido comer qualquer outra coisa que não seja pão, carne e queijo. A ideia de comer o sanduíche em todas as refeições por um dia foi do empresário Renato Maria, 26 anos. Ele lançou até um site com a contagem regressiva para o “evento”, que está marcado para o dia 24 de outubro. Depois que teve a ideia, Renato descobriu que já existe o Dia Nacional do Cheeseburguer, comemorado em 18 de setembro nos Estados Unidos. Também são comemorados em São Paulo o Dia da Pizza (10/07),o Dia do Sushi (01/11) e o Dia do Macarrão (25/10).

(Foto: Alexandre Baffi/divulgação)

Você escolheu a data aleatoriamente ou o dia 24 de outubro tem algum significado?

A data foi aleatória. Como a segunda-feira é um dia forte para a internet, pensei que a divulgação fosse ser favorecida. Divulguei pelo Twitter e pelo Facebook. Cerca de 150 pessoas já “curtiram”. Criei também o site, que tem mais ou menos 100 visitas por dia. Aliás, essa história deu tão certo que já estou considerando abrir uma hamburgueria em São Paulo com um amigo nos próximos meses…

Quem você acha que vai aderir mesmo à data?

Minha esposa, Isabel, vai participar. Também estou organizando a festa do cheeseburguer com os funcionários da empresa [agência de marketing]. Temos nove funcionários, mas vamos chamar os amigos também, os vizinhos. Mudamos de endereço recentemente, então vamos fazer ao mesmo tempo um open-office.

É um sonho antigo passar 24 horas comendo hamburguer?

A ideia tem duas semanas, no máximo. Eu estava conversando com a minha mulher e disse que seria muito bom comer cheeseburguer o dia inteiro porque eu gosto muito. No começou ela achou meio maluco, mas percebeu que é uma coisa que qualquer pessoa gostaria de fazer. Eu falei: “Vamos fazer, então!” A intenção era ter uma desculpa para comer cheesburguer o dia inteiro sem ter ninguém para me culpar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você já sabe quantos cheeseburguers vai comer?

Pelo menos três. Um no café da manhã, um no almoço e um no jantar. Quem sabe um antes de dormir para fechar bem o dia.

Quais serão os locais escolhidos?

Por enquanto não tenho um local escolhido. O meu hamburger favorito é o do St. Louis, e com certeza vou passar lá. O cheeseburger do McDonald’s também tem seu charme, será lembrado em algum momento do dia, nem que seja um lanchinho da tarde.O café da manhã será feito em casa. Vou preparar meus hamburgueres caseiros na noite anterior.

Não tem medo de enjoar?

Não. Já tive até pedidos de uma “Cheeseburger Week”. Acho que não dá pra enjoar de cheeseburger, né?

Depois de quanto tempo pretende comer outro hambúrguer?

Com certeza comeria no dia seguinte, mas acho melhor pegar leve.

Depois do “cheeseburguer day”, pretende marcar um “ginástica day” para se recuperar?

Olha… Ótima sugestão! Prometi para minha esposa que vou correr 10 km no dia seguinte

(Foto: Felipe Rau/AE)

(Com colaboração de Karina Trevizan)