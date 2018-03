Um colecionador de raridades do dial

Um rádio AM ligado ao lado do berço, sintonizado na voz do locutor Eli Correa, era a estratégia usada pela mãe de Marcelo Abud para deixar o bebê quietinho. A ideia funcionou tão bem que, aos oito anos, Marcelo ganhou uma premiação que dava direito a um brinde. Não teve dúvidas: escolheu um radinho de pilha, azul, da marca CCE. “Dormia sempre com o radinho ligado embaixo do travesseiro”, lembra.

Anos depois, Marcelo arranjou um emprego como rádio-escuta na Gazeta e acabou se tornando profissional no ramo. Professor universitário, produtor de rádio e locutor, o paulistano Marcelo Abud, 39 anos, é dono do blog “Peças Raras”, recheado de gravações antigas, jingles e programas de rádio do passado.

O blog nasceu em maio de 2006, ano de Copa do Mundo, quando o radialista resolveu disponibilizar seu acervo de áudios relacionados ao evento esportivo – desde a década de 1980, Marcelo dedica-se a gravar suas partes favoritas da programação. Ao mesmo tempo, foi uma bela oportunidade de socializar o acervo da Colector Editora – uma coleção de raridades do rádio das décadas de 30, 40 e 50, remasterizadas em 105 fitas cassete. “Tenho até os primeiros testes da Rádio Cidade gravados”, conta. “Muitos radialistas antigos entram em contato comigo para falar sobre os áudios que eu publico no blog”.

A pedido do Curiocidade, Abud selecionou links de três de suas preciosidades:

Paulo Autran apresentava na Rádio Eldorado AM, nos anos 60, o quadro “5 Minutos com Paulo Autran”.

Gafes do rádio ao vivo. Áudios editados na própria Rádio Eldorado (a antiga Nova Eldorado AM, atual Estadão/ESPN), com erros cometidos por apresentadores e repórteres.

Radiografia com Eli Corrêa. Entrevista exclusiva que Marcelo Abud fez com “o homem sorriso do rádio” em novembro de 2009.

(com colaboração de Tory Oliveira)