Testamos o serviço de delivery com hora marcada

Vai demorar quanto tempo para entregar? Na lanchonete e pizzaria Franciscano’s, na Conselheiro Carrão, o cliente não precisa fazer essa pergunta. A casa implantou o serviço de delivery agendado. “Tinha gente que pedia com um dia de antecedência, pois iria receber amigos em casa e não queria saber de atrasos”, conta Antônio Carlos Ferri, 62 anos, dono da Franciscano’s. “Gostei da ideia e oficializamos o serviço”. A dificuldade é calcular o tempo entre começar a fazer as pizzas e entregar exatamente no horário combinado. “É uma operação complicada e a prática foi nos ajudando a não bobearmos”, diz Ferri, que comanda o negócio junto com o filho, Anderson.

A Franciscano’s entrega pizzas, lanches, pizzas fritas e sanduíches nas regiões do Tatuapé, Vila Carrão, Vila Formosa e Jardim Anália Franco. Os agendamentos podem começar a ser feitos a partir das 16h. “A maior parte dos clientes ainda é adepta do esquema ‘deu fome pediu’. Esses têm que esperar”



Antônio Carlos Ferri e seu filho Anderson: pizzas com hora marcada ( Foto Tiago Queiroz/Estadão)

A repórter Juliana Tamdjian testou o serviço da Franciscano’s na noite de sábado passado. A pizza, agendada para um horário de pico, chegou pontualmente às 20h30. Confira outras duas opções de delivery que podem ser agendados pela internet:

O site Restauranteweb localiza os restaurantes próximos à casa do cliente pelo número do CEP. O formulário para o pedido é simples e deixa claro a possibilidade de agendamento. Cobra-se uma taxa adicional dependendo do local de entrega. Não há complicações na hora do cadastro, mas é preciso prestar a atenção no número de telefone (o sistema não aceita o 9 adicional dos celulares). O pedido foi agendado às 10h30 e entregue às 21h do dia 24 de fevereiro, um domingo, sem problemas. Uma hora antes do previsto, um e-mail é enviado ao cliente confirmando o pedido. A mensagem avisa que, se os itens não estiverem corretos, o consumidor deve entrar em contato com o restaurante. A refeição chegou bem embalada, protegida, e na temperatura certa.

No iFod, os restaurantes também são encontrados pelo CEP. Na região de Perdizes, o site apresentou quase 100 opções a mais que o Restauranteweb. O cadastramento é simples. Também cobra taxa de entrega. A possibilidade de agendamento, no entanto, não fica muito visível e clara na interface do site. O pedido foi feito às 11h e entregue pontualmente às 14h da quarta-feira, 27 de fevereiro. Foram pedidos sanduíches, que chegaram na temperatura perfeita. No dia seguinte, o site enviou um e-mail perguntando se houve alguma complicação. O iFood possui também um aplicativo para smartphones.

Pizzaria Franciscano’s – Avenida Conselheiro Carrão, 3273

2091-8001/ 2093-9455/ 2097-7203 – Serviço de delivery agendado disponível a partir das 16 horas nos três telefones