Tênis com salto oculto tem 700 nomes na fila de espera

Não é bota de salto alto, mas também não é um tênis comum. Sneaker é o nome dado ao tipo de sapato criado pela designer francesa Isabel Marant em 2011 (o nome veio da forma como os americanos chamam os tênis). Desde que surgiu nas passarelas, o tênis com salto oculto (de, em média, 10 centímetros) se tornou mania mundial. Uma versão brasileira, vendida na Arezzo, está disputadíssima em todas as lojas da rede.

A fila de clientes à espera de um par de sneakers da Arezzo já atingiu 700 pessoas. Só na loja da rede na Rua Oscar Freire, são cerca de 500 nomes na lista. De acordo com a assessoria de imprensa da marca, a procura é grande porque se trata de um item de “fast fashion”. Ou seja, o sapato, de R$ 259,90, só fica disponível enquanto durar a tendência – ele deixará de ser fabricado de uma hora para outra, assim que minguar a tendência.

O abastecimento das lojas com novas unidades dos calçados acontece pelo menos uma vez com semana, mas ainda é insuficiente. O período de espera pode ser de uma semana a um mês, dependendo do modelo escolhido. Os modelos não sumiram apenas da Arezzo. Versões do tênis de salto alto também estão esgotados na Shop Shop Store, que fica na Galeria Ouro Fino, nos Jardins.

Para a consultora de moda Costanza Pascolato, é compreensível o tamanho da procura pelo sapato. “As mulheres querem um sapato que seja bonito e confortável ao mesmo tempo”, afirma. “Isto acontece quando uma peça junta a fome e a vontade de comer”.

(Com colaboração de Míriam Castro)