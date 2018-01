Tem sanduíche novo no pedaço!

É como se você comesse um sanduíche, mas com o queijo todo do lado de fora. A lanchonete Pibus Hamburguer, no Itaim-Bibi, lançou no último dia 10 uma novidade chamada de “Trembão”. Trata-se de quatro sanduíches que são servidos dentro de um pão de queijo grande. A ideia foi de José Eduardo Ferrari, proprietário da casa. Enquanto saboreava uma fornada de pães de queijo no café da manhã, ele teve o estalo de fazer pães maiores para seus lanches. Ele precisou de 45 dias para encontrar um fornecedor, colocar um forno dentro da cozinha e anunciar o lançamento pelas redes sociais. O fornecedor é a empresa mineira Formaggio Mineiro. “Em poucos dias, começamos a receber pessoas que nunca vindo à lanchonete só para experimentar o TremBão”, comemora Ferrari. Cada sanduíche levou o nome de uma cidade mineira:

Tiradentes: hambúrguer artesanal, maionese caseira e queijo prato

Del-Rei: filé Mignon em tiras, queijo prato e catupiry

Mariana: filé de frango em cubos, cogumelos, gorgonzola cremosa e queijo prato

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ouro Preto: omelete, queijo prato derretido, maionese caseira e presunto grelhado em tiras

Como o pão é livre de glúten, o lanche foi certificado pela Associação dos Celíacos do Brasil como próprio para aqueles que não podem ingerir a proteína. O valor do TremBão varia entre R$13,90 e R$19,90.

O TremBão com o recheio Tiradentes

Bão, só não dá para dizer que é uma ideia 100% original. O restaurante Tangerine Cozinha Original, na Vila Romana, serve a porção de hamburguinhos no pão de queijo com cheddar e cebola roxa (R$22) desde 2011. Priscila Moretto, proprietária e chef do estabelecimento, teve a ideia numa noite de sono. “Sonhei que comia pão de queijo com carne dentro e então fiz a experiência”, relata. Apesar disso, ela afirma que não se sente incomodada com a coincidência : “É algo tão óbvio e que, ao mesmo tempo, ninguém tinha pensado”. Como o estabelecimento funciona apenas mediante reservas e não há um menu fixo, é melhor conferir antes se haverá essa opção no cardápio.

No mês que vem, um outro sanduíche clássico da cidade ganha uma releitura. Para o lançamento da nova filial do Arais do Carlinhos, agora na Vila Olímpia, Fernando Yaroussalian, um dos sócios, conta que criou o Arais Burguer. “É a mesma cafta moída que vai no recheio do arais, só que dessa vez em forma de hambúrguer”, explica. Serão quatro opções de recheios: apenas o hambúrguer (R$15); coalhada seca com tomate; queijo com salada; ou somente queijo (R$17,30). “Quando percebemos que diversas lanchonetes estavam desenvolvendo seus próprios hambúrgueres próprios, resolvemos fazer o mesmo”, explica Fernando. O Arais Burguer será servido também nas outras duas unidades do restaurante da família Yaroussalian, no Bom Retiro e no Pari. A futura casa será inaugurada na primeira semana de abril e futuramente irá funcionar no período noturno, ao contrário das outras duas que ficam abertas apenas para o almoço.