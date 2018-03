Teatro em Perdizes vai reabrir com duas plateias

O Teatro Viradalata, em Perdizes, ficou aberto pouquíssimos meses – funcionou de julho a dezembro do ano passado. Motivo? A atriz Alexandra Golik, da companhia Le Plat du Jour, queria algo mais completo. Por isso, reformou o local, que será reinaugurado no primeiro semestre de 2013. “Provavelmente, abriremos após o Carnaval”, diz Alexandra, que é sócia da dentista Vanda Varella no empreendimento. A reforma foi grande. A plateia de 100 lugares foi transformada em duas: uma com 270 lugares e, outra, na parte de cima, com mais 150 assentos. Um bar e um restaurante foram construídos.

A ideia é fazer um espaço com todo tipo de espetáculo. “Quero fazer algo bem eclético: do adulto ao infantil, passando pelos musicais e comédias”, conta Alexandra. “O que tiver de bacana eu vou fazer.” Os primeiros espetáculos serão da própria atriz, que pretende levar ao palco novamente o espetáculo ‘Grávido’, dirigido por ela em maio deste ano. Produções da Le Plat du Jour, parceria de Alexandra com a atriz Carla Candiotto, também estão nos planos, apesar de Carla não estar entre as sócias do teatro.

Alexandra também quer transformar o local em um centro de eventos. “Temos espaço para isto”, afirma. Ainda não escolheu tipo de comida será servido no bar e no restaurante. “Gosto do estilo de restaurantes como Ritz e Spot”, diz.

Falta um pouco de acabamento na pintura, mas a obra está praticamente pronta. O que falta é a autorização da Prefeitura para funcionamento do imóvel, por isto ainda não aconteceu a inauguração. “Eles ainda precisam autorizar esta planta”, afirma Alexandra. Para colocar os admiradores a par da reforma, ela criou uma série de vídeos para o Youtube. Em ‘Sarinha na obra’, uma garotinha (a própria Alexandra!) inspeciona as alterações no Viradalata.

(Com colaboração de Míriam Castro)