Sorveterias da capital que vieram do interior

Grandes redes costumam começar nas capitais e, depois, abrir lojas em cidades do interior. Não é o caso de três sorveterias de São Paulo. Elas surgiram em cidades do interior paulista e agora se instalaram aqui.

Em Moema, a Ice by Nice foi inaugurada em janeiro. Mas a marca existe desde 1989 em Jaboticabal, a 358 quilômetros da capital. O corretor de seguros Sérgio Reinaldo Cisneros e a mulher, a fisioterapeuta Bianca Cisneros, vieram para São Paulo há 10 anos. “Como crescemos em Jaboticabal, conhecemos este sorvete desde crianças”, diz Bianca. Ela percebeu que era difícil encontrar sorveterias paulistanas que servissem taças. Por isto, trouxe as 40 opções de combinados disponíveis na rede – além de picolés variados. “O movimento tem sido ótimo e não para de crescer”, comemora.

Em Pinheiros desde novembro de 2008, a Nova Sorvetes começou com o pedreirense Sérgio de Godoy. “Ele trabalhava na sorveteria de um italiano em Pedreira, cidade a 137 quilômetros de São Paulo”, conta o sobrinho Paulo Roberto de Godoy, que toca a unidade paulistana. “Com a experiência, decidiu montar seu próprio negócio.” Hoje, dos seis irmãos, cinco comandam lojas da Nova Sorvetes. São duas em Araras, e outras em Bragança Paulista, Itapira e Capivari. Foi Paulo Roberto quem decidiu trazer a rede para São Paulo. Ele namorava uma paulistana e percebeu a oportunidade. “Vi que quase não existem sorveterias em São Paulo”, afirma. “Pelo menos não da maneira como as encontramos no interior.” A principal diferença entre os públicos da capital e do interior, segundo Godoy, é a vontade de experimentar novidades. “O pessoal do interior costuma pedir sabores mais tradicionais”, conta. “Para os clientes paulistanos, desenvolvi sabores exclusivos, como o de tangerina com manjericão”.

Inaugurada em 1978, a primeira unidade da A Cristal Sorveteria em Assis, a 434 quilômetros da capital, era comandada pelo casal Maria Amélia Sorroche Morelli e Acchiles Morelli. Foram eles que criaram todos os sabores vendidos na matriz e na loja paulistana, que fica na Vila Romana. O gelado mais pedido é o de morango ao vinho. Além dos sabores tradicionais, há ameixa, mamão papaya, banana com canela e abóbora com coco. “Podem pensar que os produtos mais saudáveis estão nas grandes fábricas, mas nosso sorvete caseiro é o que faz menos mal à saúde”, diz Antonio Sérgio Sorroche Lourenço, dono da unidade paulistana.

