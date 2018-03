Sommeliers indicam os melhores livros sobre vinhos

A 1ª Feira Nacional de Livros de Vinhos começa nesta sexta-feira, dia 26, e vai até domingo. O evento, que será realizado no Ciclo das Vinhas – Escola do Vinho reúne cerca de 200 títulos nacionais e importados sobre o tema. Além de reunir tamanho conteúdo, a feira terá atendimento especializado para auxiliar os visitantes na hora da compra.

Além dos funcionários do Ciclo das Vinhas, a própria Alexandra Corvo, fundadora do espaço, atenderá os clientes, tirando dúvidas a respeito do material disponível. A ideia de realizar a feira partiu da própria Alexandra, que inaugurou uma pequena livraria na escola em janeiro. “Para a feira, trouxe também alguns títulos que não fazem parte da minha lista pessoal, mas são relevantes para o mercado”, conta.

A intenção inicial era fazer uma feira a cada dois anos. “Gosto do nome ‘Bienal’”, diz Alexandra. Mas a sommelière optou por realizar a venda anualmente para ajudar a popularizar os livros de vinhos. “Quero colocar tudo junto em um só lugar, facilitar o acesso a estas publicações.” Alexandra pretende derrubar também a ideia de que livros de gastronomia ou enologia são acessíveis apenas para as elites. “Tem livros muito bons a partir de R$ 20”, afirma.

Outra medida para ajudar os iniciantes no estudo do vinho a escolher quais volumes levar para casa é a recomendação de especialistas. Alexandra pediu a alguns colegas, como Manoel Beato (sommelier do Fasano) e Helena Mattar (sommelière do Vito), que escolhessem seus livros favoritos. Como resultado, esses livros ficarão expostos ao lado de placas que indicam a recomendação. Confira quais foram as publicações escolhidas:

Alexandra Corvo – fundadora do Ciclo das Vinhas

‘Enciclopédia do Vinho: Vinhos, Vinhedos e Vinícolas’ – Hugh Johnson. Editora Senac. R$ 139,90

Ana Paula Montesso – especialista em bebidas e professora do Ciclo das Vinhas

‘A Viúva Clicquot’ – Tilar J. Mazzeo. Editora Rocco. R$ 39,50

Daniela Bravin – sommelière e proprietária do restaurante Bravin

‘A História do Vinho’ – Hugh Johnson. Editora CMS. R$ 169,90

Gabriela Monteleone – sommelière dos restaurantes DOM e Dalva e Dito

‘Os Sentidos do Vinho’ – Matt Kramer. Editora Conrad. R$ 47

Helena Mattar – formada em sommelierie pelo Le Cordon Bleu de Paris

‘Atlas Mundial do Vinho’ – Hugh Johnson e Jancis Robinson. Editora Nova Fronteira. R$ 139,90

Manoel Beato – sommelier do restaurante Fasano

‘O Gosto do Vinho’ – Émille Peynaud e Jacques Blouin. Editora Martins Fontes. R$ 130

Serviço:

1ª Feira Nacional de Livros de Vinhos

Ciclo das Vinhas – R. Maria Figueiredo, 305, Paraíso, 3824-3626

De 26 a 28/10

12h/19h

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de divulgação)