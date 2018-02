Shopping oferece saquinhos para recolher sujeira de cachorro

Está cada vez mais comum cruzar com cães levando seus donos para dar uma volta nos shoppings da cidade. No Shopping Villa-Lobos, a presença dos pets é permitida por todo o ambiente, exceto na praça de alimentação, no cinema e nos espaços de lazer. O dono tem responsabilidade sobre a higiene do animal, mas sempre é possível acontecer um descuido. E aí os corredores do shopping ficam sujos. Para resolver esse problema, o Villa-Lobos instalou um dispenser de saquinhos plásticos. Desta maneira, o cliente pode recolher as fezes do animal de estimação e jogá-las no lixo.

O recipiente plástico fica no piso térreo, no mesmo corredor do banheiro masculino. Sobre ele, há um adesivo ensinando a usar os sacos plásticos para manter o local limpo. Nas duas vezes em que o Blog do Curiocidade visitou o shopping, no entanto, o dispenser estava vazio. As funcionárias da limpeza garantem fornecer o saquinho quando é solicitado.

Não é só o Shopping Villa-Lobos que fornece este tipo de saquinho. O Shopping Pátio Higienópolis também tem o mesmo serviço: o cliente pode retirar os sacos plásticos na área externa, ao lado da entrada lateral do Piso Higienópolis. No mesmo local, fica o Dog’s Bar, um bebedouro construído especialmente para os pets. Para acioná-lo, basta um dispositivo no chão usando o pé.

Serviço:

Shopping Pátio Higienópolis

Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2300

Shopping Villa-Lobos

Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 3024-3738

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de Marcelo Duarte/Estadão)