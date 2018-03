"Senhora Barriga" em cartaz na cidade

A atriz Veridiana Toledo, que vive 12 personagens no monólogo “Meu Trabalho é um Parto”, nunca teve esse barrrigão que ela exibe no pôster (abaixo) e nos anúncios de divulgação do espetáculo, em cartaz no Teatro União Cultural Brasil-Estados Unidos, no Paraíso.

No palco, Veridiana usa uma barriga falsa, que pesa pouco menos de 1 quilo. “Ela me ajuda a andar com as pernas mais abertas, como uma grávida de verdade”, explica. Na vida real, a atriz conta que já engravidou quatro vezes, mas perdeu o bebê em todas elas. “Agora tenho o espetáculo para cuidar, que dá tanto trabalho quanto uma criança”, diz. “Mas o meu desejo de ser mãe só aumentou”.

De quem é a barriga da foto?

Da mulher do fotógrafo Fausto Faez. Usamos uma luz igualzinha à que ele tinha usado para fazer fotos da mulher quando ela estava grávida. Tudo para fazer o encaixe adequado na hora de sobrepor as fotos. Um photoshop muito bem feito.

Como surgiu essa ideia?

Quando a gente começou a pensar na arte do espetáculo, lembrei de uma foto do humorista Bussunda imitando a Demi Moore na capa da revista Vanity Fair. Pensei que seria bem interessante fazer uma foto minha imitando essas grávidas famosas. Fizemos a primeira prova e ficou meio cafoninha. Foi feito sem o tratamento adequado, só jogaram a minha cara em um corpo que pegaram na internet. Aí tivemos a ideia do capacete. Piramos, adoramos, achamos o máximo… E eu fui para o estúdio fazer.

Além da barriga, o que mais não é seu na foto?

É uma foto absolutamente fake, falsa. Fiquei só de calcinha no estúdio, mas tiraram no photoshop. Mudaram a posição da ferramenta que eu estava segurando. Tem também correção no peito, na bunda, no braço… Fiquei feliz à beça quando vi, me senti lindona. Tem gente que fala que agora eu já sei como vou ficar quando engravidar. Pô, se eu ficar magrinha e gostosa assim, está ótimo! (risos)

As pessoas não estranham quando vêem o cartaz e depois encontram você sem a barriga?

Sim, o tempo todo. Na academia que eu frequento, tem um cartaz da peça no banheiro. Às vezes, eu vejo as pessoas olhando para o cartaz e para mim. Teve gente que veio me dar os parabéns! A família do meu marido mora em São Vicente (litoral de São Paulo), e nós temos pouco contato com eles. Pois não é que eles ficaram bravos? “Vocês estão loucos? Olha o tamanho da barriga dela! Como vocês não avisaram até agora?!”

Serviço:

Meu Trabalho é um Parto

Teatro União Cultural Brasil-EUA

Rua Mário Amaral, 209, Paraíso, 2148-2904

Ingressos: R$ 30

Grávidas não pagam. Acompanhantes pagam meia.

Sextas, às 21h30, sábados, às 21h e domingos, às 20h

Capacidade: 285 lugares

Duração: 60 minutos

Classificação: 14 anos

Temporada: até 13 de novembro

(Com colaboração de Karina Trevizan e foto de divulgação)