Roteiro de restaurantes com espaços kids em São Paulo

Em homenagem ao Dia das Crianças, preparei um roteiro de padarias, lanchonetes e restaurantes paulistanos que oferecem “Espaço Kids”. São locais com brinquedos, videogames e recreadores, que tomam conta das crianças enquanto os pais terminam calmamente a refeição. Não listei fast-foods, como McDonald’s e Habib’s, que oferecem áreas de recreação em algumas unidades. Veja a relação de 19 lugares selecionados:

America

A unidade Alphaville tem a “Fogofinolândia”, cujo nome é uma homenagem à mascote Fogofino. Uma monitora supervisiona todos os dias a área, que tem fliperama, livros infantis e espaços temáticos como uma casinha para as meninas e uma construção para os meninos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alameda Mamoré, 877, Alphaville

(11) 4689-4000

Dom. a qui. 12h/23h30, sex. e sáb. 12h/24h30.

Applebee’s

Todas as unidades têm a área Appleville, com monitores nos finais de semana, brinquedos educativos de madeira, fliperama, consoles de videogame e atividades recreativas durante as férias escolares e também no mês de outubro.

Alameda dos Arapanés, 508, Moema

Telefone (11) 5051-1946

Dom. a qui. 12h/24h, sex. e sáb. 12h/01h.

Bacalhoeiro

Além do brinquedão, com escorregador e piscina de bolinhas, o restaurante tem uma salinha separada à vista dos pais com dois videogames e recreadora durante as noites de terça a sexta e nos finais de semana. Também existe um cercadinho para crianças menores.

Rua Azevedo Soares, 1580, Tatuapé

(11) 2293-1010

Seg. 12h/16h e 19h/23h, ter. a sex. 12h/16h e 19h/24h sáb. 12h/16h e 19h/01h, dom. 12h/17h.

Badebec

O espaço só abre aos finais de semana e tem dois monitores que proporcionam atividades com desenho e quebra-cabeças. Para as crianças menores, o restaurante oferece brinquedos educativos.

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 902, Shopping Market Place, Morumbi

(11) 5181-0695

Seg. a sex. 12h/15h e 19h30/21h, sáb. e dom. 12h30/17h e 19h30/24h.

Bracia Parrilla

Parquinho com passatempos educativos, como fantoches e brinquedos de madeira ou encaixe. As crianças também podem aproveitar a piscina de bolinhas e o videogame. Uma monitora fica presente na hora do jantar, durante a semana, e por todo o horário de funcionamento aos fins de semana.

Rua Azevedo Soares, 1008, Tatuapé

(11) 2295-0099

Seg. a qua. 12h/24h, qui. a sáb. 12h/13h, dom. 12h/22h.

Bravo Pizza Bar

Durante todo o horário em que o restaurante fica aberto, uma monitora acompanha as crianças enquanto estas se divertem no brinquedão. Só comporta crianças com até 1,20m de altura.

Avenida Iraí, 516, Moema

(11) 2076-3788

Seg. a dom. 12h/15h e 19h/24h.

Chácara Santa Cecília

Atividades recreativas de educação ambiental com criação de arte a partir de sucata aos sábados, domingos e feriados durante o almoço. Programação especial em datas comemorativas, como Dia das Crianças e Páscoa. Existe uma biblioteca com livros e gibis.

Rua Ferreira de Araújo, 601, Pinheiros

(11) 3034-6251

Seg. 12h/15h30, ter. a qui. 12h/15h30 e 18h/01h, sáb. 18h/02h, dom. 18h/23h.

Jeca Jones

Todos os dias, uma monitora acompanha os pequenos, que podem se divertir com brinquedão, videogames, bichinhos de pelúcia e pinturaem azulejo. Aos finais de semana, um grupo de recreação fica presente. São cobrados 7 reais por criança.

Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 12

(11) 3726-1995

Ter. a qui. 12h/15h30 e 18h/24h, sex. e sáb. 12h/17h30; dom. 12h30 até último cliente.

Joey Steakhouse

Crianças podem brincar na piscina de bolinhas e com a lousa, que fica no mezzanino. Há duas máquinas de fliperama, cujas fichas são vendidas a 1 real cada. Tem acompanhamento de monitora durante os finais de semana.

Rua Itapura, 761, Tatuapé

(11) 2295-0451

Seg. a qui. 12h/15h e 18h/23h30, sex. 12h/15h e 18h/24h, sáb. e dom. 12h/23h30

La Caballeriza

A área fica no andar superior e tem quebra-cabeças, livros para colorir, televisão e aparelho de DVD com filmes infantis. Uma monitora fica presente apenas nos domingos. Nos outros dias, apenas crianças acompanhadas dos pais ou de acompanhante podem frequentar a sala.

Alameda Campinas, 530, Jardins

(11) 3541-2220

Seg. a sex. 12h/15h30 e 19h/24h, sáb. 12h/01h, dom. 12h/18h.

La Pasta Gialla

Na unidade Tatuapé, as crianças ficam em um salão separado, com brinquedão e piscina de bolinhas. Jogos de giz de cera também estão disponíveis. O local não tem monitor, apenas em datas comemorativas como o Dia da Criança.

Rua Serra de Japi, 1436, Tatuapé

2594-5527

Ter. a sáb. 12h/15h e 19h/23h, dom. 12h/17h e feriados 12h/16h.

Matterello

Com casinha de bonecas, carrinhos e escorregador, o espaço é voltado a crianças de até 4 anos e não tem monitor, mas fica à vista dos pais, que podem fazer a refeição enquanto observam os filhos.

Rua Fidalga, 120, Vila Madalena

(11) 3813-0452

Seg. a sex. 12h/15h e 19h/24h, sáb. 12h/24h, dom. 12h/23h.

Panneteria ZN

Fica no mezzanino. O espaço acomoda cerca de 15 crianças e tem brinquedos, videogames e filmesem DVD. Amonitora só está presente em finais de semana, mas é possível deixar as crianças no ambiente a qualquer hora do dia.

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4.740, Mandaqui

(11) 2236-6000

Todos os dias, 24 horas.

Pizzaria Dona Mariana

A pizzaria rodízio, que só abre para jantar, tem um brinquedão (escorregador com piscina de bolinhas), que pode ser usado por crianças de até1,35 metrode altura. Uma monitora está presente de terça a domingo.

Rua Padre Machado, 321, Vila Mariana

(11) 5575-5142 e 5573-2889

Seg. a dom. 18h/24h

Pizzaria Paulista 10

São três brinquedões para a criançada: um para bebês de até um ano, outro que pode ser usado por quem mede até 1,20m e um terceiro, maior, para quem tem até 1,40m. Sete videogames de corrida atendem quem é grande para os brinquedões.

Rua Euclides Pacheco, 880, Tatuapé

(11) 2098-1010

dom. a qui. 18h/24h, sex. e sáb. 18h/01h.

Praça São Lourenço

Aos finais de semana, a casa abre a sala de recreação, que tem uma equipe de monitores para entreter as crianças com atividades envolvendo materiais recicláveis, como garafinhas PET.

Rua Casa do Ator, 608, Vila Olímpia

(11) 3053-9300

Seg. a qui. 12h/15h e 19h/24h, sex. 12h/15h30 e 19h/01h, sáb. 12h/17h e 19/01h, dom. 12h/17h.

Trattoria Montecatini

São três mesas com brinquedos já detonados e jogos tradicionais como amarelinha e damas. Quando visitei a casa, não havia monitora. A casa informa que agora tem uma nos finais de semana. Fica no andar de cima. Tem refeições infantis a preços bem honestos.

Rua Cayowaá, 64, Perdizes

(11) 2586-4900 e 2589-2900

Seg. a sex. 12h/15h e 19h-23h30, sáb. 12h/24h e dom. 12h/17h.





Vento Haragano

Sala de recreação com 6 monitoras nas noites de sextas-feiras, sábados, domingos e feriados. Espaço fechado, no andar de cima da casa. Tem videogame, DVD com projeção, e brinquedosem geral. Nãofunciona nos outros dias da semana.

Avenida Rebouças, 1001, Jardins

(11) 3083-4265

Seg. a sex. 11h/16h e 18h/24h, sáb. 11h/24h e dom. 11h/23h.

Em tempo: vale lembrar que cresce o número de casas que se preocupam em oferecer lápis de cor, massinha, desenhos e livrinhos de atividade para as crianças pintarem. É um bom começo!

(Com colaboração de Míriam Castro)