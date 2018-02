Roteiro de lojas de aquarismo em São Paulo

Um aquário de água salgada, com 80 litros de capacidade e todos os equipamentos necessários, custa por volta de R$ 4 mil. Não é só a água que é salgada, mas o preço parece não assustar os amantes do aquarismo. A cada 15 dias, a Solar Reefs importa de 800 a 1 000 espécimes, entre peixes, invertebrados e corais. Um dos exemplares mais caros é o peixe-leão, de coloração listrada (a partir de R$ 350). Ele é carnívoro e precisa ser alimentado com pequenos peixes vivos – cada um sai por R$ 2 – uma vez por semana. O mais vendido é o peixe-palhaço. “As crianças chamam o peixe de ‘Nemo'”, conta o gerente Maciel Dias Amorim, referindo-se ao filme “Procurando Nemo”, em que o protagonista é da espécie. Cada peixinho branco e laranja custa cerca de R$ 61.

Todos os peixes de água salgada da Solar Reefs são importados. Não há espécies nacionais, porque a água do nosso litoral é diferente da utilizada nos aquários tradicionais. “Seguimos o padrão das águas australianas, que têm menos matéria orgânica do que as brasileiras”, afirma. “Espécies daqui não se adaptariam a este habitat.”

A loja foi criada pelo biólogo Rodrigo Allegro em 2000. Ele começou o hobby aos 12 anos, depois de uma festa da irmã mais, que teve como tema a animação “A Pequena Sereia”. Como lembrancinha, a mãe distribuiu peixinhos ornamentais. Alguns deles sobraram, e Allegro montou com eles o primeiro aquário.

Além da venda de peixes, a loja faz projetos de aquários de acordo com as preferências do cliente. “Já fizemos um aquário que servia como mesa de centro de uma sala, e outro que ficava sob uma escada”, conta Amorim.

Confira um roteiro da lojas de aquarismo preparado pelo Blog do Curiocidade:

Acquaterapia Aquários

Faz troca de peixes exóticos: se um dos moradores de seu aquário ficar grande demais para o espaço, pode ser trocado por outro na loja. Av. Dr. Francisco Mesquita, 1.000 (dentro do Walmart, no Central Plaza Shopping), V. Prudente, 2273-5665.

Aquário Itaquera

Começaram como criadouro de peixes na Zona Leste. Hoje, compram de outros fornecedores e distribuem peixes para todo o Brasil. Av. Jacu Pêssego, 1.685, Itaquera, 2535-8000.

DreamFish Aquários

A maior parte dos peixes é de água salgada. Estão na região do Itaim há nove anos. R. Clodomiro Amazonas, 250, Itaim Bibi, 3079-1131.

Eco Marine

Entre os peixes de água doce e salgada, o mais vendido é o “Nemo” (peixe-palhaço). Faz aquários sob encomenda. R. Clélia, 507, Lapa, 3801-9656.

H2O Aquários

O proprietário, Eduardo Yabuta, trabalha na área há 17 anos. Trabalhou no Japão e juntou dinheiro para abrir a loja, que acaba de completar cinco anos. Av. Túlio Teodoro de Campos, 12, Jabaquara, 5031-5543.

Horus Aquarismo

Clientes são recebidos por um tucano, mascote da loja. Fazem projetos de aquários sob encomenda. Av. Pedro Bueno, 232, Jabaquara, 3721-3527.

Solar Reefs

R. Dr. Jesuíno Maciel, 805, Campo Belo, 5044-5830

Tropical Fish

Há cinco anos no bairro, a loja vende peixes de água doce e salgada, além de desenvolver projetos de aquários. R. Dr. Artur Guimarães, 233, Santana, 3798-2613.

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de José Patrício/Estadão)