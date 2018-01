Restaurantes investem em águas personalizadas

A água pode ser incolor, inodora, insípida… mas nunca anônima. Garrafinhas de água mineral personalizadas estão se tornando mania em restaurantes da cidade. Maní, Vito, America e Famiglia Mancini são alguns deles. Foi por causa dessa demanda que, há 10 anos, a Águas Petrópolis, com sede em São Paulo, criou o segmento Private Label. A empresa e o cliente elaboram uma garrafinha exclusiva. O serviço foi baseado nos hotéis e cassinos norte-americanos, que ofereciam garrafas com suas logomarcas. “Isso nos obrigou a melhorar a qualidade e a apresentação das nossas águas”, afirma Amilcar Lopes Jr., CEO da Petrópolis. O primeiro cliente foi o Hotel Transamérica, em 2003. Hoje, a empresa conta com 2 mil estabelecimentos pelo Brasil, sendo 400 restaurantes na cidade. A lista inclui Maní, Vito, Ecco, Dressing, Saj, Farabbudd, Manish, Spazio Gatronômico, Forneria San Paolo, Sushikin Nagarê, Bar Charles, Paradiso, Bentô, Bar Coronel, Fasano, Tavares, Bagatelle, Marakuthai, Marijo. Tem também redes como GoFresh, Wraps e Divino Fogão. Além do rótulo, outros aspectos, como formato e material, podem ser mudados. “Já elaboramos uma garrafinha que brilhava no escuro para a casa noturna Sirena, de Maresias, no litoral norte”, conta Amilcar

A Águas Prata, de Campinas, atende um pequeno grupo de cinco clientes na capital, entre eles os restaurantes Famiglia Mancini e America. “É algo exclusivo que oferecemos para os clientes que consomem um volume grande de água e que estão há muito tempo conosco”. Walter Mancini, proprietário da Famiglia Mancini, conta que escolheu ma arca Prata por causa das memórias de sua infância. “Quando alguém comia demais, ou estava se sentindo mal, minha mãe mandava comprar essa marca de água”, afirma. “As garrafas são de vidro e abertas com abridor, mantendo a tradição”. Mirella Scorza, gerente de marketing do America, completa: “As garrafas personalizadas são apenas um detalhe no dia-a-dia do restaurante, mas, no fim, fazem toda a diferença”.

(Com colaboração de Juliana Tamdjian e foto Divulgação)