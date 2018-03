Restaurante reproduz último jantar servido no Titanic

No próximo sábado, dia 14, o naufrágio do navio RMS Titanic, completará 100 anos. Para relembrar a data, acontecerão eventos na cidade, como a estreia do remake do filme “Titanic”, de James Cameron, em 3D. A mais inusitada homenagem, no entanto, será a do restaurante intimista From the Galley, que irá reproduzir o último jantar servido na embarcação.

A ideia é do chef Ton Vasconcellos, que, além de gerir o restaurante, administra a empresa de cruzeiros marítimos Pier1 Cruise Experts. “Para mim, a história do Titanic é algo fantástico”, conta ele. “Quis reproduzir parte desse fascínio para os frequentadores do meu restaurante no aniversário do naufrágio”.

Conhecedor do assunto, Vasconcellos encontrou em livros e sites na internet o menu completo do jantar servido aos 337 passageiros de primeira classe na noite da tragédia. O cardápio, de onze tempos, será preparado para os clientes em um jantar black tie. “Tentei ser o mais fiel possível ao que foi servido”, afirma Ton, que fez poucas adaptações na lista.

“Como era um jantar para muitas pessoas, havia pelo menos duas opções de pratos para cada etapa da refeição”, conta Vasconcellos. “Aqui, escolhi apenas um dos alimentos oferecidos e criei um menu fixo”. As sopas, por exemplo, são as primeiras a chegar à mesa. Havia a opção de servir um creme de cevada ou o Consommé Olga, um caldo de carne. No caso, o chef optou pelo segundo prato. “Creme de cevada é um prato típico britânico e poderia não agradar aos visitantes brasileiros”, explica.

Além da sopa, outros pratos incluídos na degustação são ostras frescas com molho de vodca, posta de salmão cozida com molho holandês e patê de foie gras marinado no vinho Madeira com aipo.O From the Galley tem apenas uma mesa coletiva, com 20 lugares. Para participar do jantar, que custa R$ 680 por pessoa (os vinhos que acompanham os pratos estão inclusos no preço), é preciso fazer reserva com antecedência.

Quem quiser fazer sua própria refeição em homenagem aos passageiros do RMS Titanic irá encontrar o cardápio completo no livro O Ganso Marisco e outros Papos de Cozinha, de Bruno Lemer. Entre os 36 contos da obra, da Editora Melhoramentos, há uma seção dedicada apenas a curiosidades sobre a viagem de navio, como todos os alimentos consumidos a bordo.

Serviço:

From the Galley

R. Leopoldo de Couto Magalhães, 761, Itaim Bibi, 3073-0928

(Com colaboração de Míriam Castro)