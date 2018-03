Quer ficar com uma cara bem feia?

Príncipe ou sapo? Médico ou monstro? Qualquer transformação facial pode ser feita pela equipe da Camarim Brasil. A empresa de caracterização foi fundada há 20 anos por Westerley Dornellas. Maquiador desde 1984, Westerley já trabalhou com rostos ilustres, como os de Fernanda Montenegro, Rodrigo Santoro, Salma Hayek e o jogador Robinho.

Com artigos de maquiagem, Westerley e sua equipe conseguem transformar qualquer um em monstro. Aliás, o diretor da Camarim Brasil acha que maquiar um vilão feioso é mais fácil do que embelezar a mocinha. “Nos trabalhos de monstros não há intervenção de pessoas que sempre colocam a beleza e opiniões pessoais na frente de tudo”, afirma. “Quando é uma mudança radical, fico mais livre para elaborar grandes efeitos na montagem do personagem.”

Westerley é contratado por produtoras artísticas para peças de teatro, filmes e material publicitário. Para uma campanha de uma marca de material de construção, por exemplo, o maquiador precisou criar um lobisomem. O ator teve pêlos colados pelo corpo e pelo rosto, próteses de orelhas pontudas coladas no rosto e aplicação de unhas postiças.

Entre tantas caracterizações, o maquiador prefere as de produções grandes. “Valorizo mais os trabalhos feitos em equipe, quando tempos que montar uma estrutura de 10 a 20 profissionais para caracterizar vários personagens”, afirma.

(Com colaboração de Míriam Castro)