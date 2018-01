Embora a reforma ortográfica da Língua Portuguesa ainda esteja embaralhando a cabeça de muita gente, é bom que o programador das máquinas de vendas de ingresso do Espaço Unibanco de Cinema, do Shopping Bourbon, saiba que sessão de cinema continua sendo escrita com dois esses.

