Que abacaxi! Horti-fruti de 7 500 m² está com a obra embargada

A construção, na divisa entre os bairros de Vila Madalena e Vila Beatriz, na zona Oste, parece um mini-shopping. Mas será inaugurada ali a sexta loja da rede de horti-fruti Natural da Terra (Avenida das Corujas, 456). Segundo o mestre de obras Antonio Bernardo da Silva, a previsão é que o trabalho seja concluído no final deste mês. O tamanho impressiona: 7.500 m². O suficiente para caberem, uma ao lado da outra, 1,3 milhões de bananas ou 8,5 milhões de uvas.

Mas há um pepino nessa história. A Subprefeitura de Pinheiros informa que a obra está embargada desde o último dia 3. O Natural da Terra tem o alvará de aprovação da Secretaria de Habitação para realizar a construção. No entanto, a obra tem 660 m² a mais do que o autorizado. Mesmo com o embargo, a Natural da Terra deu prosseguimento à obra. Resultado: uma multa de R$ 206.351,70 – dinheiro suficiente para comprar 82.872 quilos de banana ou 69.013 quilos de maçã.

(Com colaboração e foto de Karina Trevizan)