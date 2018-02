Novidades em sanduíches para o bairro de Perdizes

Decoração retrô e clima de lanchonete dos anos 50. Nada disso será alterado na reforma da primeira unidade da lanchonete Zé do Hamburguer, instalada na rua Caiubi, em Perdizes. De acordo com a gerente administrativa, Michele Silvério, a intenção é apenas ampliar a casa e abrigar mais clientes. A Zé do Hamburguer já tinha feito uma pequena ampliação, criando um espaço apenas para delivery. Agora dobra de tamanho com o imóvel que ficava ao lado.

“Estava tudo muito apertado”, conta Michele. “As filas de espera estavam ficando longas à noite”. São oito banquetas no balcão e sofás que abrigam mais 42 pessoas no andar de cima. Com a mudança, a hamburgueria atenderá o dobro de clientes. Já estão em treinamento seis novos funcionários.

Criada em 2008, a Zé do Hamburguer é uma sociedade entre José Rodolfo Silvério, irmão de Michele, e Celso Ribeiro. Com o sucesso dos lanches à moda antiga, uma segunda unidade foi aberta no mesmo bairro em 2010 – desta vez, na rua Itapicuru. Abrir lojas em outros bairros? Talvez, mas só daqui a um bom tempo. “A marca ainda é nova”, afirma Michele. “Temos, primeiro, que deixar nossas duas lojas em perfeito funcionamento.” A unidade reformada está sendo decorada e reabre em um mês.

Quem também promete novidades para o bairro das Perdizes é a turma do Killa Novoandino, especializado em cozinha peruana. Inaugurado em 2009 na rua Tucuna, o estabelecimento se mudou para a rua Padre Chico no começo de agosto. O antigo imóvel ainda pertence ao proprietário do restaurante, Georges Hutschinski, que já tem planos para o local.

Hutschinski quer transformar a antiga sede do Killa em uma lancheteria com receitas típicas das ruas peruanas. “Teremos ingredientes como pernil, lombo e peixe”, conta. Ainda não foi completamente escolhido o cardápio, que também contará com opções vegetarianas. O comando será da chef peruana Cecilia Valle, que já cuidava das sobremesas do restaurante principal.

“Será um ambiente bem mais informal do que o do Killa”, diz o proprietário. O nome do novo restaurante, que abrirá as portas no começo de novembro, será provavelmente La Sangucheria.

Serviço:

Zé do Hamburguer (Caiubi) – Fechado para reforma

R. Caiubi, 140, Perdizes, 3938-9748

Zé do Hamburguer (Itapicuru)

R. Itapicuru, 419, Perdizes, 3868-4884

Killa Novoandino

R. Padre Chico, 324, Perdizes, 98551-8511

La Sangucheria – Fechado

R. Tucuna, 689, Perdizes

(Com colaboração de Míriam Castro)