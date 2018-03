Primeiro avião projetado por uma mulher está no Catavento

Não existe muita informação disponível sobre Cassel Hibbs, mas seu nome está gravado na história. A americana é conhecida por ser a primeira mulher no mundo a projetar um avião. O American Flea Ship, criado em 1934, faz parte do acervo do Museu da TAM – Asas de um Sonho, em São Carlos (SP). Só que a aeronave histórica foi emprestada para o museu Catavento, na região central de São Paulo.

O triplano – nome dado às aeronaves com três plataformas de sustentação – é todo vermelho. Isto é uma referência aos aviões do modelo Fokker, usados pelo alemão Manfred von Richtofen, piloto que ficou conhecido como “Barão Vermelho”, durante a Primeira Guerra Mundial.

De número de série PP-TKX, o American Flea Ship era um avião ideal para o uso de mulheres, já que o peso máximo do piloto deveria ser de 80 quilos. Depois da criação do modelo inicial por Cassel Hibbs, a americana Lilian Holden desenvolveu uma versão kit, que poderia ser montada na casa dos estadunidenses durante a Segunda Guerra Mundial.

Foram vendidos 120 unidades do American Flea Ship na década de 1930, mas restam apenas 13 no mundo. O avião que está exposto no Catavento ficou desmontado por quatro décadas na cidade de Itu (SP), mas ainda está em condições de voar. Ainda não está definido por quanto tempo ela ficará em exposição no Catavento. Então, se quiser vê-lo, é bom ir voando!

Serviço:

Catavento

Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, Centro, 3315-0051

9h/17h (fecha 2ª).

R$ 6

(Com colaboração de Míriam Castro e imagens de divulgação)