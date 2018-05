Pôster de Karate Kid, comprado por R$ 1.900, enfeita restaurante

Faltava menos de um mês para a inauguração do restaurante Seu Miagui, que aconteceu em fevereiro passado. Bruno Dias, um dos sócios da casa, sentia que a decoração estava incompleta. “O principal já estava pronto, mas eu ainda não tinha nenhum item especial”, lembra Bruno.

A solução foi encontrada por coincidência. Viajando com a família para Las Vegas, Bruno entrou numa loja especializada em raridades do cinema, com itens como figurinos dos filmes do Batman e a máquina de fliperama usada em “De Volta para o Futuro” à venda. E foi lá que Bruno achou um pôster original do filme “Karate Kid” autografado pelos atores Ralph Macchio, que viveu o garoto Daniel-San, e Pat Morita (1932-2005), que interpretou o personagem que inspirou o nome do restaurante, Mr. Miyagi. “Era o detalhe final que faltava para impressionar”, conta Bruno. “O preço era o equivalente a R$ 1.900. “Foi caro, mas paguei feliz”. A relíquia está ao lado do bar.

Seu Miagui; Rua Clodomiro Amazonas, 556, Itaim Bibi, 3078-4170.

(Com colaboração de Karina Trevizan)