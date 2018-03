Pianistas palestino e israelense se apresentam em São Paulo

Tudo começou em 1999 com uma ideia do maestro argentino Daniel Barenboim e do filósofo palestino Edward Said. Eles formaram uma orquestra jovem com músicos árabes (Egito, Jordânia, Líbano, Palestina e Síria) e israelenses. Convidaram músicos também do Irã, que está em conflito com Israel. Por isso, a West-Eastern Divan Orchestra ganhou o apelido de “Orquestra da Paz”. Desde 2002 ela está baseada em Sevilha, na Espanha. As apresentações acontecem pelo mundo todo. Já se apresentaram tanto em Israel quanto na Palestina. Em 2001, dois talentosos músicos que se conheceram na orquestra iniciaram uma grande parceria.

O pianista de origem palestina Saleem Abboud-Ashkar e o israelense Shai Wosner, ambos com 35 anos, sobem juntos ao palco da Sala São Paulo, pela primeira vez no Brasil, para um duo de pianos em benefício dos pacientes assistidos pela TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer). A apresentação acontecerá amanhã, 20 de setembro, às 21 horas.

Entre as músicas apresentadas, os dois executarão a Sonata Para Dois Pianos K. 448, de Mozart; a Fantasia em Fá Menor D.940 para piano a quatro mãos, de Schubert; As Valsas para piano a quatro mãos Op.39, de Brahms, e La Valse para dois pianos, de Ravel.

Serviço

Música pela Cura 2011

Série TUCCA de Concertos Internacionais

Concerto: Duo de Pianos com Saleem Abboud-Ashkar e Shai Wosn

Duração: 80 minutos

Local: Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes s/nº – Luz)

Capacidade: 1.500 lugares

Classificação: livre

Ingressos: site da TUCCA (www.tucca.org.br), email ingressos@tucca.org.br ou telefone: 2344.1051

Preço: Setor IV – R$ 60 / Setor III – R$ 80 / Setor II – R$ 120 / Setor I – R$ 150. Estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada mediante apresentação de documento.