Pequenas trapaças da T4F frustram o público

Daniel Boaventura anunciou em sua página no Facebook que estaria ontem no Rio de Janeiro. Desse modo, como não tem o dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele não subiria ao palco do musical A Família Addams. Mais uma falta e mais uma plateia frustrada de não ver o protagonista em ação. Para os casos de falta dos protagonistas (e são várias!), a assessoria de imprensa da Time 4 Fun esclareceu ao Blog do Curiocidade que, ao se sentir lesado pela troca do ator ou da atriz principal, “o espectador pode solicitar a troca de data do ingresso”. E complementou: “Para isso, ele deve se dirigir a um dos recepcionistas da casa, ao perceber que o ator que ele gostaria de ver em cena não está atuando naquela sessão.”

Como grande parte da venda é feita com antecedência, fomos testar como se processa a troca de ingressos quando um espectador descobre que o ator que ele deseja ver não estará em cena.

Sem se identificar como repórter do Curiocidade, Júlia Bezerra escreveu no mural da página de facebook do espetáculo que gostaria de trocar o ingresso do espetáculo, pois soube que Daniel Boaventura não faria o musical na noite de ontem. Ela pedia instruções de como proceder. Não teve resposta nas primeiras 24 horas, embora a página tivesse sido atualizada nesse período com algumas amenidades. Ela mandou nova mensagem e pediu urgência na resposta. Só assim recebeu um endereço de e-mail. Escreveu para o e-mail e recebeu a seguinte mensagem:

Para informações sobre a troca de ingressos você deve entrar em contato com a Central de Relacionamento no número 4003 5588 (selecione a opção 6 e posteriormente a opção 5), dessa forma você será informada sobre todo o procedimento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Júlia ligou e relata agora a sua conversa com a atendente Silmara:

“Expliquei o caso, e ela disse que a T4F não tem a informação de que o Daniel Boaventura não participará do show. E ainda completou assim: “O cliente compra o evento, não os atores”. Então ela me perguntou há quanto tempo eu tinha comprado o ingresso, e eu disse que havia 15 dias. Aí ela falou que os ingressos só podem ser trocados até 7 dias depois da compra. Eu insisti, perguntei se não haveria exceção devido à falta do ator principal, e ela repetiu o slogan “O cliente compra o evento, não os atores”, e foi irredutível.

Veja o cartaz do espetáculo e faça o seu julgamento. Quer dizer que a T4F não vende os atores?

Por que a T4F faz de tudo para esconder a ausência dos protagonistas, embora divulgue os nomes dos dois em letras garrafais em todos os anúncios? A procura por ingressos seria menor. A produtora sabe que, ao descobrir apenas a ausência quando as cortinas do musical são abertas, o público irá se frustrar, sim, mas acabará ficando até o fim, já que terá perdido tempo no deslocamento até o teatro (muitos vêm do interior) e terá pago o estacionamento também. Como o público acaba engolindo a trapaça, ela segue em vigor.

A coluna enviou duas mensagens pelo twitter da T4F pedindo confirmação sobre a ausência de Marisa Orth nos espetáculos dos dias 27 e 28 de outubro. Ela avisou que estará fazendo shows em Salvador. Não houve resposta, óbvio!

Ignorar o consumidor parece ser prática recorrente da T4F.