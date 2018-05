Paulistano cria site especializado em carros usados com único dono

Na hora de vender um carro usado, um dos argumentos mais comuns é: “mas teve um único dono, vale mais”. O paulistano Rogério Galvão, que tem 40 anos e trabalha com venda de carros desde 1994, percebeu isso e resolveu lançar, há dois meses, o Portal Único Dono. É um site de classificados especializados em carros usados que tiveram apenas um proprietário. “Fizemos uma seção extra com carros que tiveram mais donos, mas sua visibilidade é bem menor”, conta Rogério. “O destaque total é para os carros de único dono”. Há ainda alguns anúncios de carros 0 km, mas também com espaço bem menor. Rogério explica que comprar carros usados que tiveram apenas um dono dá ao cliente uma sensação maior de segurança. “O carro geralmente está mais conservado, e o antigo dono pode informar o que já foi feito de manutenção”, afirma. “Eu também sou um consumidor chato. Quando compro carro usado, só gosto dos que tiveram um único dono”. O Portal Único Dono já chegou à marca de 2 mil classificados publicados.