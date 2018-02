De olho na placa: para continuar vivendo, não siga em frente!

Se visse uma placa como esta ao lado de um semáforo fechado no trânsito, o que você faria? Seguiria em frente ou daria meia volta?

Algum paulistano muito pessimista anda mexendo em placas de rua sem saída de São Paulo. O Blog do Curiocidade flagrou a da foto acima no cruzamento das ruas Arthur de Azevedo e Virgílio de Carvalho Pinto, em Pinheiros. Em uma travessa da avenida Brigadeiro Faria Lima, encontramos outra idêntica a essa. A Companhia de Engenharia de Tráfego informa que intervenções em placas são recorrentes. Por isso não há como precisar quantas placas de “Rua sem Saída” foram modificadas. Segundo a assessoria de imprensa da CET, se for apenas um adesivo, a remoção será feita pelas equipes de comando que passarem pelo local. Mas, se a brincadeira tiver sido feita com tinta, a manutenção precisará ser agendada.

(Com colaboração e foto de Karina Trevizan/AE)