Panos de prato com muito estilo

Três anos atrás, o publicitário Cleber Paradela estava mudando de apartamento. O atual diretor de planejamento e criação da Agência Tudo queria que a nova moradia fosse decorada apenas com artigos incomuns. Só não conseguiu inovar nos panos de prato. “Consegui encontrar até limpador de privada, mas nenhum lugar vendia panos de prato diferentes”, conta.

Ele percebeu que esses utensílios só existiam em versões conservadoras. Nem na internet era possível encontrar outros modelos. Foi assim que surgiu a ideia da Fashioneira, marca que ele estreou em outubro do ano passado e que vende a R$ 25,00 panos de prato cheios de referências à cultura pop, como o iPod ou o símbolo dos Rolling Stones.

O projeto surgiu num happy hour com outros quatro publicitários: Gustavo Castro, Tricia Meyer, Hugo Aranha e Luise Costa. Eles conversavam sobre o que fariam se um dia abrissem uma empresa e ficaram surpresos quando ele disse que venderia panos de prato. “Mesmo assim, a sociedade surgiu naquele dia”, diz o mentor. Hoje, os cinco administram a empresa.

As vendas, realizadas pelo Facebook, foram melhores do que o esperado: 2.500 unidades em quatro meses. Na Grande São Paulo, todas as entregas são feitas de bicicleta. De acordo com Paradela, o irmão de uma das sócias já percorria mais de 30 quilômetros diários com sua bike e se ofereceu para levar os pacotes. “Ele continuou a mesma rotina, só que agora recebe para isso”.

Os primeiros modelos já estão praticamente esgotados. A próxima coleção poderá ser encontrada em breve também nas lojas de camiseta Q-Vizu.

(Com colaboração de Míriam Castro e fotos de divulgação)