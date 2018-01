Ovos de Páscoa ganham recheio de quindim e de queijo

Ainda faltava ser inventado um ovo de Páscoa recheado… de quindim. Pois agora ele chegou pelas mãos da Bendito Quindim, doceria do Tatuapé. A loja, que existe desde 2011, é especializada no doce de coco e ovos. Pela primeira vez, resolveu investir na Páscoa. “É um teste para os próximos anos”, avisa a proprietária Cátia Farias, 47 anos. A ideia foi rechear os ovos de chocolate com o carro-chefe da casa. Tanto o chocolate quanto o quindim tiveram que ser adaptados. “Não poderíamos colocar um ovo de chocolate 100% ao leite porque ficaria doce demais”, explica. “A solução foi misturar com um pouco de chocolate amargo para equilibrar. No quindim, tivemos que mudar a quantidade de gemas na receita, para ficar no ponto certo de um ovo recheado”. Este ano, há apenas um sabor de recheio à venda – o tradicional – em três tamanhos: 480g (R$59), 150g (R$22,50) e 70g (R$8,60).

A proposta de criar recheios inusitados também foi seguida por Roberta Zogbi, de 23 anos, da Petite Fleur Parisserie. O estabelecimento produz docinhos em Pinheiros. O ovo de chocolate branco recheado com romeu e julieta (queijo e goiabada) foi baseado em um desses docinhos. O queijo aqui, na verdade, é um creme doce de cream cheese. “Foi o primeiro ano que fiz ovos e esse foi justamente o que mais vendeu”, diz Roberta. “Fiquei muito surpresa”. A meia casca de 450g sai por R$75.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do cream cheese, o brie é outro queijo que aparece nos ovos exóticos do ano. A Galeria Chocolate, em Moema, lançou o modelo Gabriela, com casca recheada de ganache de queijo brie e laranja cristalizada. Dar nomes de mulheres aos doces é uma tradição que começou com o antigo chef da doceria há 5 anos e foi adaptada pelo atual, Daniel Goldberg, de 24 anos. “É um doce que fazemos para eventos e esse ano resolvemos adaptar para os ovos”, conta. O preço do ovo de 450g é R$75.

Serviço:

Bendito Quindim: Rua Demétrio Ribeiro, 605 , Tatuapé, 3805-8430, ter. a dom., 13h/19h

Petite Fleur Parisserie: Rua Cardeal Arcoverde, 1607, Pinheiros, 3805-3351, seg. a sex.. 8h/17 e sáb. 8h/12h.

Galeria Chocolate: Rua Gaivota, 779 , Moema, 5051-1302; ter. a sáb. 10h/20h e dom. 10h/18h.

(Com colaboração de Juliana Tamdjian e fotos Divulgação)