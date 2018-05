Os "Periquitos em Revista" e a patinação em São Paulo

Dois espetáculos internacionais de patinação no gelo desembarcam em São Paulo: “Disney On Ice – Aventuras em Walt Disney World”, que estreou ontem, e “A Bela e A Fera On Ice”, que fará sua primeira apresentação em julho. A patinação no gelo conquistou o público paulistano em 1950, ano da primeira turnê da companhia Holiday on Ice na cidade. A trupe foi criada em 1943, na cidade de Toledo, Estados Unidos. Os criadores, Carl Snyder e Donn Arden, escolheram o nome de Holiday on Ice (Feriado no Gelo) porque o primeiro show foi planejado para ser uma apresentação de Natal. A última apresentação do grupo por aqui aconteceu em 2008, com “Pernalonga e seus Amigos na Volta ao Mundo em 80 Minutos”.

As primeiras apresentações do “Holiday on Ice” no Brasil motivaram a criação de um grupo de patinadores sobre rodas, a Periquitos em Revista. Ele nasceu em junho de 1954, pelas mãos do Comendador Hiada Torlay (no mesmo ano, Torlay começou a fabricar patins de rodinhas no Brasil). Desde o início, esteve vinculado à Sociedade Esportiva Palmeiras, que abriu espaço para a prática da patinação. O nome veio de uma mistura da mascote do clube com uma referência ao chamado “teatro de revista” , que estava em alta na época.

O Periquitos em Revista existe até hoje. Além dos convites para se apresentar em instituições de outra cidade, os “periquitos” tinham datas fixas para se apresentar no ginásio do Palmeiras: o segundo fim de semana de agosto e o primeiro de outubro, com direito a anúncio na revista dos associados do clube. Com a reforma no ginásio, a tradição foi temporariamente interrompida, conta Marcello Coria Massaini, coreógrafo e diretor artístico do grupo desde 2003. “Não encontramos outro lugar para fazer as apresentações”, afirma. “Em São Paulo, há uma dificuldade tremenda”. Segundo ele, conseguir uma data para se apresentar no Ginásio do Ibirapuera é um processo burocrático demais. Atualmente, o grupo faz, em média, uma apresentação por mês, todas beneficentes. Os ensaios estão sendo realizados em um espaço emprestado pelo Corpo de Bombeiros, no posto da Avenida Ordem e Progresso, no bairro do Limão.

Os 60 patinadores que compõem o elenco se dedicam ao esporte apenas no horário livre e não recebem qualquer remuneração. Não são profissionais – nem Marcello, que é advogado tributarista, tem 45 anos e pratica patinação desde os 7. É ele quem faz a seleção dos patinadores. Há aulas gratuitas para os associados do Palmeiras. “Duas vezes por ano, a escolinha faz apresentações. Eu assisto e convido os melhores para fazer um teste no ‘Periquitos'”, diz Marcello. Cerca de 90% do time de patinadores do grupo foram descobertos assim. O espetáculo da Periquitos em Revista dura duas horas, e tem números que vão de solos de dança a apresentações cômicas.

(Com colaboração de Karina Trevizan e fotos de divulgação)