Os números premiados do biscoitinho da sorte do Tatuapé

Além de trazerem mensagens do tipo “sorte do dia”, os tradicionais biscoitinhos da sorte chineses também vêm com uma sequência de números. Muitas pessoas aproveitam para jogar na Mega-Sena. Foi o caso de uma cliente da unidade do Tatuapé da Taiyang Cozinha Chinesa. Ela recebeu um biscoito do restaurante e apostou os números que vieram no bilhete. Ganhou R$ 200,00. Voltou para agradecer à funcionária Natália Pontes, que estava no balcão entregando os biscoitos para os clientes no dia em que ela ganhou o seu.

Natália trabalha há 5 meses no restaurante. No momento em que a cliente apareceu para agradecer, ela não estava no local. “Eu trabalho de manhã, e ela veio à noite. Perguntou por mim e deixou um presente”, conta a funcionária. Era uma caixa de bombons com um bilhete desejando sorte e felicidade para todos que passassem por ali. “Ela agradeceu no bilhete e assinou apenas o primeiro nome: Ângela”, descreve Natália. “O prêmio que ela ganhou foi baixo, mas achei legal o reconhecimento de vir até aqui agradecer”.

Taiyang Cozinha Chinesa

Shopping Metrô Tatuapé; R. Domingos Agostim, s/nº; 2092-9697.

(Com colaboração de Karina Trevizan)