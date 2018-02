Os muros, a arte e outras belezas de São Paulo

A maior cidade da América Latina completa hoje 459 anos. Geralmente, São Paulo é lembrada por sua riqueza, seus personagens, seu comércio, sua infraestrutura e suas facilidades. Afinal, são mais de 10 milhões de pessoas, 5 milhões de carros, 270 mil lojas, 13 mil restaurantes, 1 mil academias de ginástica, 300 casas de shows, 260 salas de cinema, 160 teatros e 110 museus. O que poucos reparam é que, apesar do cinza e do concreto predominantes, a cidade também tem seu lado colorido.

Em homenagem à data, o Blog do Curiocidade foi atrás de gente que enxerga o lado bonito de São Paulo. Conheça três tumblrs que divulgam na internet belezas escondidas e escancaradas nas ruas paulistanas:

Olhe os Muros

O seguidores deste tumblr recebem diariamente fotos de muros com pichações inspiradoras. O projeto é uma iniciativa dos paulistanos Eduardo Perazza (advogado) e Gabriela Sério (publicitária), que começou em 2009. “Estava parado no trânsito e me chamou a atenção um muro pichado com a frase ‘Você é um escravo do trânsito’”, lembra Eduardo.

Foi aí que ele criou uma conta no Twitter e se juntou à colega Gabriela para começar a divulgar fotos de muros com frases interessantes. Em um ano, a dupla tinha cerca de 300 seguidores. Em 2010, Eduardo teve a ideia de criar o tumblr e, a partir de então, o público cresceu em velocidade exponencial. Hoje, são 44 mil seguidores no Facebook, 22 mil no Tumblr e 3 mil no Twitter. O conteúdo é feito de maneira colaborativa. Com o volume de fotos recebidas em um dia, daria para abastecer 20 dias de postagens no tumblr.

Desde que começou a prestar atenção nos muros, Eduardo abandonou o carro e diz ter aprendido a conviver com a cidade. Ele dá um conselho aos que ainda lutam contra as mazelas da metrópole: “Olhe os muros e observe a cidade, que ela tem algo a oferecer”.

Arte na Cidade

O tumblr foi criado em 2011 pela professora de inglês Kátia Draugelis. Ela abastece as postagens com fotos de flagrantes artísticos tiradas em suas andanças por São Paulo. O objetivo de Kátia é manter um registro da arte de rua espalhada pela cidade. “Como a arte é muito efêmera, a cidade vai mudando com o passar do tempo”, justifica.

A paulistana sabe aproveitar as vantagens da metrópole: “Só uso transporte público e observo muito as diferentes pessoas que habitam a cidade”, conta. Apesar de assumir reclamar dos problemas de São Paulo, ela não tem dificuldade em enxergar sua beleza. “Tem sempre algo novo e diferente, um detalhe não visto”, admira Kátia. “Há beleza até no caos”.

São Paulo da Garoa

O tumblr criado por Rafael Gushiken contém um acervo de fotos que retratam a cidade de São Paulo por meio de diferentes pontos de vista. O paulistano é íntimo da cidade: “Apesar de criticá-la intensamente, admiro seus pequenos detalhes”, conta. O curioso é que não são os pontos turísticos tradicionais que figuram por lá. Em vez disso, São Paulo é representada com fotos das dependências do metrô, da sujeira no Rio Tietê, da placa dos Narcóticos Anônimos e dos canteiros de obras com os quais os paulistanos são obrigados a conviver. Apesar de parecer grotesco, o resultado é surpreendentemente belo – tal qual a homenageada São Paulo.

(com colaboração de Júlia Bezerra)